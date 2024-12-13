Sim, o HeyGen se destaca na geração de vídeos de resumo de folha de pagamento rapidamente através de sua funcionalidade de Texto-para-Vídeo a partir de roteiro. Basta inserir seu roteiro, e a poderosa plataforma do HeyGen utiliza IA para criar geração de narração profissional e conteúdo visual, simplificando significativamente seus esforços de comunicação de folha de pagamento.