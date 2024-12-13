Sim, o HeyGen é projetado para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos explicativos e de como fazer profissionais sem experiência extensa em edição. Suas ferramentas intuitivas de arrastar e soltar e modelos personalizáveis pré-desenhados simplificam todo o processo de criação de vídeos, tornando-o um criador de vídeos ideal para todos os níveis de habilidade.