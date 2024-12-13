Gerador de Vídeo por IA: Crie Vídeos Impressionantes Rapidamente

Aumente o engajamento em seus vídeos de redes sociais com avatares interativos e vozes realistas de IA, aproveitando nossos avatares de IA de ponta.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, direcionado a consumidores em geral, explicando a simplicidade de um novo aplicativo de pagamento móvel. A estética visual deve ser vibrante e moderna, utilizando elementos interativos e vozes realistas de IA para uma entrega cativante. Os avatares de IA do HeyGen seriam perfeitos para estrelar nesta peça envolvente, tornando recursos complexos mais acessíveis.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos, destinado a equipes de marketing, ilustrando os benefícios de um sistema robusto de processamento de pagamentos para transações B2B. O vídeo deve adotar um estilo visual sofisticado com visualizações de dados claras, complementado por uma narração profissional e autoritária. Utilizar os diversos Modelos e cenas do HeyGen permitiria uma produção rápida deste roteiro impulsionado por IA, agilizando a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo conciso de 20 segundos para comerciantes de e-commerce, destacando uma vantagem específica de um novo gateway de pagamento, como pagamentos instantâneos. A apresentação visual deve ser rápida e direta, focando nos principais benefícios com sobreposições de texto impactantes, além de incluir Legendas claras para maior acessibilidade. Este gerador de vídeo por IA torna simples transmitir informações cruciais de forma rápida e eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Pagamento

Gere vídeos claros e profissionais explicando processos, recursos ou atualizações de pagamento usando IA, agilizando sua criação de conteúdo para várias plataformas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira seu texto detalhando processos ou benefícios de pagamento. Nossa IA converte seu roteiro em uma base de vídeo dinâmica usando Texto-para-vídeo do roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para transmitir sua mensagem de pagamento com uma presença profissional e envolvente, dando vida ao seu conteúdo.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seu vídeo com controles de branding, incluindo seu logotipo e cores da marca, garantindo uma aparência consistente e profissional para todo o conteúdo relacionado a pagamentos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte facilmente seu vídeo de pagamento finalizado em várias proporções, otimizadas para compartilhamento perfeito em sites, redes sociais ou comunicações internas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Produza vídeos envolventes impulsionados por IA destacando depoimentos de clientes para soluções de pagamento, construindo confiança e demonstrando valor de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos por IA?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de alta qualidade de forma eficiente usando seu avançado gerador de vídeo por IA. Basta inserir seu roteiro, escolher entre uma ampla gama de avatares de IA, e o HeyGen transformará seu texto em vídeo de maneira rápida e profissional.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece recursos robustos de personalização, permitindo que você adapte seu conteúdo de vídeo com precisão. Você pode aplicar os controles de Branding exclusivos da sua marca, como logotipos e cores, e selecionar entre vários modelos para garantir que seus vídeos promocionais estejam alinhados com sua identidade.

O HeyGen pode gerar vozes e avatares de IA realistas?

Sim, o HeyGen se destaca na produção de vozes de IA altamente realistas e avatares interativos e realistas. Aproveitando a IA Generativa de ponta, o HeyGen garante que suas apresentações em vídeo sejam envolventes e credíveis.

Como as empresas podem usar o HeyGen para fluxos de trabalho eficientes de produção de vídeo?

O HeyGen melhora significativamente os fluxos de trabalho de produção de vídeo para equipes de marketing de conteúdo, automatizando processos-chave. Desde a geração de vídeos para redes sociais até vídeos promocionais abrangentes, o HeyGen simplifica a criação e permite o redimensionamento fácil de proporções para diversas plataformas.

