Absolutamente, a HeyGen funciona como uma plataforma de criação de vídeos AI altamente versátil, perfeita para diversas aplicações. Ela se destaca como um gerador de vídeos de orientação para pacientes e é igualmente eficaz para vídeos de treinamento de funcionários e para melhorar o processo de integração através da funcionalidade eficiente de Texto para vídeo a partir de roteiro.