O HeyGen transforma a experiência de integração do paciente ao permitir a criação de vídeos de integração de pacientes dinâmicos e interativos que aumentam o engajamento. Ao aproveitar avatares de IA e uma ampla seleção de modelos, as práticas de saúde podem escalar de forma eficiente a educação e suporte ao paciente, garantindo comunicação consistente e de alta qualidade.