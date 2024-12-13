Crie Mapas de Jornada do Paciente Impactantes com Nosso Criador de Vídeos

Transforme roteiros em vídeos envolventes de jornada do paciente usando nosso poderoso recurso de texto-para-vídeo a partir do roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo perspicaz de 45 segundos especificamente para gerentes de clínicas e responsáveis pela experiência do paciente, destacando o poder da narrativa visual para efetivamente ressaltar os pontos de contato e pontos críticos do paciente dentro de um mapa de jornada do cliente. Empregue um estilo visual empático e envolvente, garantindo legibilidade com legendas precisas geradas diretamente do recurso Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a consultores de saúde e gerentes de produto em tecnologia da saúde, ilustrando a personalização sem esforço de uma ferramenta de mapeamento de jornada. O vídeo deve ser rápido e moderno, demonstrando como os Modelos e cenas disponíveis podem ser adaptados, aprimorados por diversas narrações de IA geradas pela capacidade de geração de narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo otimista de 60 segundos para equipes de marketing e especialistas em comunicação na área da saúde, enfatizando a interface amigável para otimizar a experiência do cliente por meio de vídeos adaptáveis da jornada do paciente. A narrativa visual deve ser brilhante e versátil, aproveitando o suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais ricos e mostrando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto sem interrupções para distribuição em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mapeamento da Jornada do Paciente

Transforme jornadas complexas de pacientes em narrativas de vídeo claras e envolventes com nossa ferramenta intuitiva. Visualize experiências, otimize cuidados e promova compreensão.

1
Step 1
Crie Seu Mapa de Jornada
Comece selecionando um modelo de mapa de jornada do cliente relevante de nossa extensa biblioteca para estruturar a experiência do seu paciente.
2
Step 2
Adicione Elementos Visuais e Personas
Enriqueça sua narrativa incorporando avatares de IA e um construtor de personas online para representar pontos de contato e emoções chave do paciente ao longo da jornada.
3
Step 3
Gere Narração Envolvente
Dê vida à sua história com nosso recurso de texto-para-vídeo a partir do roteiro, transformando seus insights de jornada em narrações envolventes sem esforço.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua narrativa visual exportando suas animações de mapa dinâmicas em vários formatos de proporção de aspecto para diversas plataformas e públicos.

Casos de Uso

Destaque Resultados Positivos de Pacientes

Transforme histórias de sucesso de pacientes e experiências de jornada melhoradas em vídeos de IA envolventes, demonstrando efetivamente impactos positivos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de mapa de jornada do cliente?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos dinâmicos de mapa de jornada do cliente ao permitir que você transforme roteiros em narrativas visuais envolventes. Aproveite avatares de IA e recursos de texto-para-vídeo para ilustrar facilmente cada estágio da jornada do cliente, tornando processos complexos claros e atraentes.

Posso usar avatares de IA e narrações para aprimorar vídeos de mapeamento da jornada do paciente?

Com certeza, o HeyGen permite que você integre avatares de IA realistas e narrações de IA em seus vídeos de mapeamento da jornada do paciente. Isso melhora significativamente a narrativa visual, trazendo seus mapas de jornada à vida com animações dinâmicas e personas personalizadas que ressoam com seu público.

O que torna o HeyGen uma ferramenta online eficaz para narrativa visual em mapeamento de jornada?

O HeyGen serve como uma poderosa ferramenta online e criador de vídeos de mapeamento de jornada com uma interface amigável, tornando a narrativa visual acessível. Utilize uma ampla gama de modelos e nosso editor colaborativo para rapidamente projetar e animar mapas de jornada detalhados que comunicam claramente experiências complexas do cliente.

Como as capacidades de vídeo do HeyGen podem otimizar jornadas e experiências do cliente?

As capacidades inovadoras de vídeo do HeyGen ajudam a otimizar jornadas do cliente ao fornecer uma representação visual atraente de cada ponto de interação. Ao criar vídeos envolventes, você pode destacar experiências e pontos de contato chave do cliente, promovendo melhor compreensão e desenvolvimento de estratégias mais eficazes.

