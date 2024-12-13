Gerador de Jornada do Paciente: Mapeie Experiências Sem Esforço

Crie mapas de jornada do paciente envolventes que otimizam processos, aprimorados com avatares de IA para visualizar claramente cada ponto de contato.

531/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional de 90 segundos para equipes de design de saúde e gerentes de experiência do paciente, destacando os aspectos colaborativos do mapeamento da jornada do paciente. O vídeo deve ter visuais dinâmicos e interativos com uma trilha sonora animada e uma narração amigável e envolvente, demonstrando como modelos personalizáveis facilitam a colaboração em tempo real. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para um visual profissional e a geração de Narração para uma narração consistente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 2 minutos para líderes de inovação em saúde e profissionais de TI, focando nas capacidades avançadas de visualização de um gerador com tecnologia de IA para mapas de jornada do paciente. A estética visual deve ser futurista e elegante, demonstrando uma tela infinita com pontos de contato complexos, acompanhada por uma voz confiante e informativa. Este vídeo deve utilizar o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen para várias plataformas e incorporar diversos ativos de sua biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de resumo executivo de 45 segundos voltado para conselhos executivos de hospitais e equipes de marketing, ilustrando como os mapas de jornada do paciente podem ser facilmente compartilhados e utilizados para otimizar processos. O vídeo deve adotar um estilo polido e conciso com visualizações de dados claras, entregue em um tom persuasivo. Empregue as Legendas do HeyGen para acessibilidade e um avatar de IA envolvente para apresentar insights chave sobre como exportar e compartilhar esses mapas vitais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Jornada do Paciente

Projete e visualize facilmente mapas de jornada do paciente abrangentes para otimizar a experiência do paciente e simplificar processos de saúde.

1
Step 1
Crie Seu Mapa de Jornada
Comece aproveitando nosso gerador com tecnologia de IA para criar automaticamente um mapa de jornada do paciente, ou selecione entre modelos personalizáveis para começar a projetar.
2
Step 2
Adicione Personas de Pacientes
Enriqueça seu mapa definindo personas de pacientes e detalhando pontos de contato e pontos de dor em cada etapa de sua experiência de saúde.
3
Step 3
Visualize com Colaboração
Utilize a tela infinita para representar visualmente o fluxo do paciente, colaborando em tempo real com sua equipe para refinar e aprimorar a jornada.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Insights
Baixe seu mapa de jornada do paciente completo em vários formatos, permitindo o compartilhamento sem esforço com as partes interessadas para impulsionar melhorias acionáveis.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Melhorias na Experiência do Paciente

.

Crie vídeos atraentes para compartilhar resultados positivos dos pacientes e melhorias na jornada, fomentando a confiança e demonstrando a qualidade do atendimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a visualizar um mapa de jornada do paciente?

O HeyGen fornece um gerador com tecnologia de IA que permite criar vídeos envolventes para visualizar mapas de jornada do paciente complexos. Você pode transformar insights do mapeamento da jornada do paciente em conteúdo de vídeo atraente usando avatares de IA e Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para a criação de vídeos de experiência do paciente?

O HeyGen simplifica seu processo de criação de vídeos com capacidades técnicas robustas, incluindo Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para geração eficiente de conteúdo e diversos avatares de IA. Ele suporta a geração de vídeo de ponta a ponta, permitindo a produção sem esforço de vídeos educacionais ou explicativos para a experiência do paciente.

O HeyGen pode ajudar a personalizar conteúdo de vídeo para personas específicas de pacientes?

Sim, o HeyGen oferece modelos personalizáveis e controles abrangentes de branding para adaptar seus vídeos a personas específicas de pacientes e pontos de contato. Você pode facilmente integrar seus elementos de marca e ativos da biblioteca de mídia para criar conteúdo de experiência do paciente altamente relevante e impactante.

O HeyGen suporta a produção eficiente de vídeos de jornada de saúde?

O HeyGen é projetado para simplificar o processo de criação de vídeos para profissionais de saúde. Sua plataforma intuitiva com modelos personalizáveis e redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações garante que você possa rapidamente gerar, adaptar e compartilhar vídeos de alta qualidade que retratam várias etapas da jornada do paciente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo