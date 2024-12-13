Gerador de vídeos de instruções para pacientes para melhores resultados

Crie facilmente vídeos de Educação do Paciente envolventes com avatares de IA, transformando informações médicas complexas em conteúdo claro e compreensível.

Crie um vídeo instrucional de 60 segundos destinado a pacientes que estão se preparando para um procedimento médico comum, como um exame de sangue ou uma cirurgia ambulatorial menor. O estilo visual deve ser calmo, limpo e empático, utilizando gráficos modernos para ilustrar as etapas principais, complementado por uma narração tranquilizadora e clara. Este vídeo, aproveitando os avatares de IA da HeyGen, servirá como um vídeo crucial de Educação do Paciente, desmistificando o processo e aliviando a ansiedade do paciente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um guia animado de 45 segundos para fornecer instruções claras sobre medicação para novos pacientes que estão começando uma prescrição. Este vídeo deve apresentar visuais brilhantes e envolventes e infográficos fáceis de entender, apresentados com um tom amigável e claro na narração para garantir a compreensão ideal. Utilizando a geração de narração da HeyGen, este guia fornecerá visuais cruciais e envolventes para a adesão à medicação, simplificando informações complexas para os pacientes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo abrangente de 90 segundos com instruções de alta hospitalar para indivíduos e seus cuidadores após uma estadia no hospital. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor, de apoio e instrutivo, apresentando visuais passo a passo e música de fundo suave, juntamente com uma voz profissional, mas acessível. Este vídeo, facilmente criado usando os Modelos e cenas da HeyGen, melhorará significativamente a compreensão dos requisitos de pós-cuidado, servindo como uma ferramenta vital de "gerador de vídeos de instruções para pacientes".
Prompt de Exemplo 3
Imagine um anúncio de serviço público envolvente de 30 segundos direcionado ao público em geral, enfatizando o papel vital da comunicação médico-paciente nos cuidados preventivos. O vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e inspirador, apresentando diversos avatares de IA de forma positiva, acompanhado por música edificante e uma voz confiante e clara. Empregando as Legendas da HeyGen, garantirá acessibilidade, promovendo uma comunicação médico-paciente melhorada em todos os grupos demográficos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o gerador de vídeos de instruções para pacientes

Transforme informações médicas complexas em instruções de vídeo claras, envolventes e personalizadas, garantindo que os pacientes compreendam seus planos de cuidados sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira suas instruções para pacientes na plataforma para aproveitar nosso recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro", transformando conteúdo escrito em visuais dinâmicos.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para representar seu profissional de saúde, aumentando o engajamento e a confiança do paciente.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Utilize nossos "Controles de marca" para incorporar o logotipo, cores e fontes da sua instituição, garantindo consistência e reforçando a confiança em seus materiais de educação do paciente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para gerá-lo em vários formatos adequados para qualquer plataforma, tornando a distribuição fácil e acessível.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale a Educação do Paciente Globalmente

Gere eficientemente um grande volume de instruções personalizadas para pacientes com diversas necessidades, alcançando mais pacientes com informações vitais em vários idiomas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a educação do paciente através de vídeos?

A HeyGen capacita os provedores de saúde a criar vídeos de educação do paciente envolventes sem esforço. Aproveitando Avatares de IA e Narrações de IA, você pode transformar informações médicas complexas em visuais claros e atraentes, melhorando significativamente a comunicação médico-paciente e a compreensão do paciente.

Quais recursos a HeyGen oferece para simplificar a criação de vídeos de treinamento em saúde?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento em saúde com geradores de texto para vídeo intuitivos e modelos pré-construídos. Você pode rapidamente desenvolver materiais de treinamento abrangentes, incluindo treinamento de conformidade ou módulos de microaprendizagem, sem precisar de habilidades avançadas de edição.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em vídeos de comunicação médica?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seus logotipos, cores da marca e elementos visuais específicos em todo o seu conteúdo médico. Isso garante uma comunicação médico-paciente consistente e profissional e fortalece a identidade da sua marca de saúde.

Como a HeyGen apoia a geração de instruções para pacientes em vários procedimentos médicos?

A HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de instruções para pacientes, permitindo que você crie vídeos detalhados para procedimentos médicos ou instruções de medicação. Com vários modelos e proporções, você pode produzir visuais envolventes que transmitem claramente informações essenciais aos pacientes em um formato adequado às suas necessidades.

