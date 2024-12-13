O HeyGen oferece uma solução eficiente para gerar materiais de treinamento consistentes e vídeos explicativos médicos para funcionários dentro de organizações de saúde. Seus diversos modelos de vídeo e vídeos gerados por IA simplificam a criação de conteúdo de desenvolvimento profissional, promovendo uma colaboração aprimorada da equipe e retenção de conhecimento entre os profissionais de saúde.