Criador de Vídeos de Experiência do Paciente: Crie Vídeos de Saúde Envolventes

Simplifique a produção de vídeos de saúde e crie depoimentos profissionais de pacientes rapidamente usando nossa plataforma fácil de usar, completa com avatares de IA realistas.

228/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional instrutivo de 45 segundos para pacientes existentes pós-procedimento, detalhando as etapas de recuperação com animações claras e simples e uma narração calmante, facilmente gerado usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para disseminação precisa de informações.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos com depoimentos autênticos de pacientes, direcionado a novos pacientes em potencial considerando uma clínica ou serviço específico, mostrando experiências genuínas através de um estilo visual empático com música inspiradora, composto de forma experta usando os diversos Modelos & cenas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos para administradores e equipes de marketing, demonstrando como criar vídeos em escala para melhorar a comunicação, empregando um estilo visual moderno com áudio animado e geração de Narração profissional para destacar eficiência e impacto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Experiência do Paciente

Transforme facilmente histórias de pacientes em vídeos de saúde envolventes com IA. Crie conteúdo profissional e envolvente em escala, simplificando informações complexas para melhor compreensão e confiança do paciente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua narrativa de experiência do paciente no editor de texto da plataforma. Nosso recurso de Texto-para-vídeo permite que você transforme seu texto em vídeos educacionais para pacientes de forma envolvente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem e conectar-se com seu público de forma pessoal.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Melhore a acessibilidade e compreensão utilizando nosso recurso de geração de Narração para uma narração com som natural em múltiplos idiomas e tons.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de saúde envolvente e facilmente exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas, tornando o compartilhamento de sua história impactante simples e eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale a Comunicação com Pacientes

.

Gere uma ampla gama de vídeos informativos de saúde em escala, garantindo comunicação consistente e acessível para todos os pacientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar vídeos de experiência do paciente com IA?

A HeyGen transforma a criação de vídeos de experiência do paciente ao utilizar avatares de IA avançados e um poderoso gerador de Texto-para-vídeo, permitindo que os provedores de saúde produzam conteúdo envolvente sem esforço. Este criador de vídeos de IA possibilita a produção sofisticada de vídeos de saúde sem filmagens complexas.

O que torna a HeyGen ideal para criar vídeos de saúde em escala?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos de saúde em escala através de sua extensa biblioteca de modelos de vídeos de saúde e interface amigável. Você pode rapidamente gerar múltiplos vídeos educacionais para pacientes, garantindo comunicação de vídeo consistente e profissional em todas as plataformas.

A HeyGen pode suportar vídeos educacionais acessíveis para pacientes?

Sim, a HeyGen garante que seus vídeos educacionais para pacientes sejam acessíveis ao oferecer geração robusta de Legendas e diversas opções de geração de Narração. Isso permite alcançar um público mais amplo e melhorar a compreensão de todos os pacientes.

Como a HeyGen mantém a consistência da marca em vídeos de saúde?

A HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores específicas da marca de forma harmoniosa em cada vídeo de saúde. Isso, combinado com capacidades de vídeo e gráficos em movimento de alta qualidade impulsionadas por IA, garante comunicação de vídeo profissional e consistente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo