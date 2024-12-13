Vídeos de Treinamento para Educação de Pacientes: Melhore os Resultados dos Pacientes

Melhore os resultados dos pacientes com conteúdo envolvente e baseado em evidências. Crie apresentações personalizadas rapidamente usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

415/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tranquilizador de 60 segundos orientando pacientes e seus cuidadores sobre os passos para se preparar para uma colonoscopia. O estilo visual deve ser amigável e fácil de seguir, apresentando um avatar de IA envolvente do HeyGen para fornecer instruções empáticas, garantindo que procedimentos complexos sejam compreendidos sem ansiedade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos oferecendo dicas práticas para gerenciar efeitos colaterais comuns da quimioterapia, visando melhorar os resultados dos pacientes. O vídeo deve ter um tom claro e de apoio, com música de fundo suave e informações vitais destacadas através do recurso de legendas automáticas do HeyGen, tornando-o acessível e fácil de entender para todos os pacientes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 90 segundos promovendo a importância da prevenção e do rastreamento regular do câncer de mama. Esta peça educativa deve incorporar imagens diversas e conteúdo inclusivo, utilizando vários modelos e cenas vibrantes do HeyGen para cativar um público amplo e incentivar comportamentos de saúde proativos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento para Educação de Pacientes

Crie vídeos de treinamento para educação de pacientes impactantes sem esforço. Transforme informações médicas complexas em conteúdo envolvente e acessível para melhor compreensão e resultados dos pacientes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore seu conteúdo educativo para pacientes como um roteiro claro e conciso. Utilize os recursos de texto-para-vídeo a partir de um roteiro para iniciar a transformação do seu material escrito em lições visuais dinâmicas.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA para apresentar seu conteúdo educativo para pacientes. Esta personalização garante que sua mensagem ressoe claramente com os pacientes e contribua para a entrega de conteúdo inclusivo.
3
Step 3
Adicione Acessibilidade e Visuais
Enriqueça seu vídeo com legendas para melhorar a acessibilidade, atendendo a diversas necessidades de aprendizado e suporte a idiomas. Suplemente suas explicações com visuais relevantes para esclarecer tópicos complexos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de treinamento para educação de pacientes exportando-os no formato desejado. Distribua seus recursos profissionais em vídeo para melhorar a compreensão e o engajamento dos pacientes, contribuindo para melhores resultados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale a Criação de Conteúdo Educativo para Pacientes

.

Produza eficientemente um grande volume de vídeos educativos diversos para pacientes, alcançando um público mais amplo e garantindo recursos consistentes e acessíveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para educação de pacientes?

O HeyGen capacita os profissionais de saúde a gerar rapidamente vídeos de treinamento para educação de pacientes, utilizando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso simplifica a produção de recursos vitais em vídeo para pacientes e cuidadores.

O HeyGen suporta a criação de conteúdo inclusivo para educação de pacientes com opções diversas?

Sim, o HeyGen permite a criação de conteúdo inclusivo para educação de pacientes, oferecendo uma variedade de avatares de IA e suporte robusto a idiomas, garantindo que suas mensagens ressoem com diversos pacientes e cuidadores. Você também pode adicionar legendas para acessibilidade.

Quais capacidades de branding o HeyGen oferece para apresentações personalizadas para pacientes?

O HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em apresentações personalizadas, garantindo consistência em todos os seus vídeos de educação de pacientes. Isso ajuda a manter uma experiência profissional e familiar para os pacientes.

O HeyGen pode ajudar a criar recursos em vídeo baseados em evidências para resultados específicos de pacientes?

Absolutamente. A plataforma do HeyGen permite que você crie seu próprio conteúdo de forma eficiente, transformando roteiros em recursos em vídeo baseados em evidências que apoiam a melhoria dos resultados dos pacientes. Utilize modelos e cenas para adaptar vídeos às diversas necessidades de educação de pacientes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo