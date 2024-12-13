Criador de Vídeos de Política de Senhas: Simplifique o Treinamento de Segurança

Crie vídeos de treinamento de cibersegurança envolventes e explicativos de forma fácil com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

408/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos para todos os funcionários, detalhando a nova política robusta de senhas da empresa. Este vídeo deve apresentar um estilo animado e envolvente com uma voz amigável e informativa, garantindo que regras complexas sejam fáceis de entender. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente a narração.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de conscientização sobre cibersegurança de 2 minutos voltado para a equipe geral e trabalhadores remotos, enfatizando a importância de proteger vídeos privados e dados sensíveis. O estilo visual deve ser levemente sério, mas acessível, incorporando uma mistura de imagens de arquivo relevantes e animações simples, com uma voz calma e tranquilizadora. Garanta total acessibilidade incluindo legendas abrangentes geradas pela HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de atualização de segurança de TI interna de 45 segundos direcionado à equipe interna de TI e liderança, destacando os avanços recentes em nossas medidas de proteção. A apresentação visual deve ser moderna e corporativa, apresentando mensagens concisas entregues com uma voz confiante. Incorpore elementos de marca personalizados de forma harmoniosa usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para um visual polido.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Política de Senhas

Crie rapidamente vídeos explicativos envolventes e claros sobre as políticas de senha da sua organização, garantindo compreensão consistente e cibersegurança aprimorada.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Política de Senhas
Comece elaborando as mensagens-chave da sua política de senhas. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter instantaneamente seu roteiro escrito em uma narração profissional.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu roteiro de política de senhas. Esses apresentadores realistas adicionam um toque humano, tornando informações complexas mais acessíveis e envolventes para seu público.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e de Branding
Incorpore seus elementos de branding personalizados, como logotipos e cores da marca, para alinhar o vídeo com a identidade da sua empresa. Integre visuais relevantes ou mídia de estoque para esclarecer pontos complexos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Política
Revise seu vídeo explicativo de política de senhas concluído e exporte-o no formato desejado. Compartilhe-o de forma segura como um vídeo privado para garantir ampla compreensão das melhores práticas dentro da sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Políticas

.

Transforme políticas de senhas complexas em vídeos explicativos fáceis de entender, melhorando a compreensão em toda a sua organização.

background image

Perguntas Frequentes

A HeyGen pode ajudar na criação de treinamentos técnicos impulsionados por IA?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de "vídeos explicativos" envolventes para tópicos técnicos, aproveitando "avatares de IA" e a funcionalidade de "Texto-para-vídeo". Isso capacita os usuários a produzir rapidamente conteúdos profissionais de "treinamento em vídeo impulsionado por IA" sem a necessidade de habilidades complexas de produção.

A HeyGen oferece suporte para entrega segura de conteúdo de vídeo sensível?

A HeyGen garante que seu conteúdo de treinamento em "segurança de TI" ou "cibersegurança" possa ser entregue de forma segura. Nossa plataforma permite "vídeos privados", oferecendo opções robustas de "proteção por senha" para controlar o acesso e manter a confidencialidade das comunicações internas.

Quais opções de branding estão disponíveis para vídeos criados com a HeyGen?

A HeyGen oferece extensos "elementos de branding personalizados" para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua organização. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores da marca usando nossos diversos "modelos de vídeo", tornando cada vídeo criado com a HeyGen uma extensão profissional da sua marca.

Com que rapidez posso produzir vídeos profissionais usando a HeyGen?

Como um poderoso "criador de vídeos", a HeyGen permite a produção rápida de conteúdo de alta qualidade através de seu recurso intuitivo de "Texto-para-vídeo" e tecnologia de "agente de vídeo de IA". Você pode transformar roteiros em vídeos polidos de forma eficiente, tornando-o ideal para tudo, desde atualizações rápidas até treinamentos técnicos abrangentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo