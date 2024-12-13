Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA ideal para produzir vídeos claros de política de senhas e outros vídeos essenciais de treinamento corporativo. Seus recursos automatizam a criação de tutoriais, garantindo que suas instruções sejam entregues de forma eficaz e sem marcas d'água, tornando-o perfeito para suporte a usuários internos ou externos.