Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo de 60 segundos direcionado a novos contratados, mostrando as melhores práticas para criar senhas seguras em um estilo visual informativo, porém moderno, com um tom narrativo confiante. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar seu roteiro diretamente em um vídeo polido, garantindo que detalhes cruciais sejam destacados através de legendas.
Produza um vídeo de anúncio de política gerado por IA de 30 segundos, direcionado a gerentes departamentais, enfatizando o papel crítico da autenticação multifator na manutenção da segurança organizacional, apresentado com um estilo visual profissional e impactante. Use os extensos modelos e cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para montar rapidamente uma narrativa convincente que destaque a importância desta medida de segurança.
Desenhe um vídeo de criação de tutorial de 45 segundos para todos os funcionários, demonstrando um guia passo a passo sobre como redefinir com segurança a senha da empresa, apresentando um estilo visual limpo e direto e um tom de áudio tranquilizador. Este vídeo de branding personalizado pode usar efetivamente os avatares de IA da HeyGen para representação consistente de personagens e ajustar para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Política de Senhas

Produza rapidamente vídeos profissionais de política de senhas com IA, simplificando o treinamento corporativo e anúncios de política.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Avatar
Insira seu roteiro de política para aproveitar a tecnologia de texto-para-vídeo da HeyGen e selecione um avatar de IA para apresentar seu conteúdo.
2
Step 2
Aplique Sua Marca
Garanta a consistência da marca aplicando os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e paletas de cores específicas.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Melhore a clareza e a acessibilidade com a geração de narração de Texto-Para-Fala da HeyGen e legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo final de anúncio de política e exporte-o nos formatos de proporção desejados para várias plataformas.

Desmistifique Políticas e Procedimentos Complexos

Transforme políticas de senhas complexas e procedimentos de conformidade em vídeos explicativos claros, compreensíveis e envolventes para melhor compreensão.

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de anúncio de política?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen permite a criação rápida de vídeos de anúncio de política diretamente do seu roteiro. Com nossos Apresentadores de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode gerar vídeos de treinamento corporativo envolventes e consistentes de forma eficiente. Isso fornece uma solução de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta para todas as suas comunicações internas.

Posso personalizar meus vídeos explicativos animados com a marca da empresa usando a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen capacita a personalização de marca para todo o seu conteúdo, incluindo vídeos explicativos animados. Você pode aplicar seus controles de marca personalizados, integrar seu logotipo e escolher de uma rica biblioteca de mídia para garantir que cada vídeo reflita a identidade da sua empresa. Você pode até usar avatares de IA personalizados para transmitir sua mensagem.

Qual é a abordagem da HeyGen para transformar roteiros em vídeos profissionais?

A HeyGen transforma sua escrita de roteiro em vídeos polidos através de seu poderoso motor criativo e capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Basta inserir seu texto, e a HeyGen gera um vídeo completo com Apresentadores de IA, geração de narração profissional e legendas e subtítulos adicionados automaticamente, simplificando seu processo de produção de vídeo.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de política de senhas envolventes ou tutoriais?

Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA ideal para produzir vídeos claros de política de senhas e outros vídeos essenciais de treinamento corporativo. Seus recursos automatizam a criação de tutoriais, garantindo que suas instruções sejam entregues de forma eficaz e sem marcas d'água, tornando-o perfeito para suporte a usuários internos ou externos.

