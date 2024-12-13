Criador de Vídeos Explicativos de Onboarding de Passageiros

Aumente o engajamento no treinamento com vídeos de onboarding dinâmicos, aprimorados por avatares de IA realistas.

Para novos passageiros de companhias aéreas, imagine um vídeo de 45 segundos que os guie suavemente através de sua primeira experiência de voo. Este explicativo animado, brilhante e convidativo, aprimorado com avatares de IA amigáveis e uma narração profissional, ilustra claramente os processos de check-in e segurança, promovendo um início de jornada sem estresse.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos para viajantes, desmistificando formulários e procedimentos complexos de alfândega internacional. Usando visuais limpos e minimalistas com texto claro e conciso na tela e legendas geradas, este vídeo de onboarding simplifica etapas burocráticas, tornando-as acessíveis e tranquilizadoras para qualquer pessoa se preparando para viagens internacionais, tudo gerado de forma eficiente a partir de um roteiro usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo dinâmico de 30 segundos para treinamento interno de novos motoristas de ônibus, mostrando efetivamente protocolos essenciais de segurança e dicas de navegação de rotas. Esta criação de vídeo com IA envolvente, aproveitando uma variedade de modelos e cenas da biblioteca de mídia, apresenta informações com mudanças rápidas de cena e uma narração energética e informativa, aumentando significativamente o engajamento entre novos contratados para qualquer serviço de transporte terrestre.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma demonstração de produto de 30 segundos para um novo aplicativo revolucionário de reservas de viagens, direcionado a usuários potenciais com uma apresentação visualmente elegante e moderna. Este vídeo explicativo rápido apresenta demonstrações de interface sem interrupções, música de fundo animada e uma narração direta e explicativa, otimizada para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, destacando efetivamente a interface amigável do aplicativo e suas características únicas.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Onboarding de Passageiros

Crie facilmente vídeos de onboarding envolventes e informativos para passageiros com IA, garantindo uma introdução suave e clara à sua jornada.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Comece rapidamente selecionando de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais voltados para conteúdo explicativo e de onboarding.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Onboarding
Insira seu roteiro detalhado de onboarding de passageiros e veja nossa plataforma usar Texto-para-vídeo a partir do roteiro para dar vida às suas palavras.
3
Step 3
Selecione um Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo um avatar de IA profissional para apresentar suas informações de onboarding, tornando sua mensagem mais pessoal.
4
Step 4
Gere Narração e Exporte
Utilize a geração avançada de narração para uma narração com som natural, depois exporte facilmente seu vídeo explicativo de onboarding de passageiros completo e polido.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produção Rápida de Vídeos Explicativos

.

Produza rapidamente vídeos explicativos de onboarding de passageiros de alta qualidade a partir de roteiros, transformando informações complexas em guias visuais envolventes sem esforço.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meu processo criativo para vídeos explicativos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos e animados envolventes usando uma interface amigável. Utilize uma ampla gama de modelos de vídeo e avatares de IA para dar vida à sua visão criativa de forma rápida e profissional.

O que torna o HeyGen uma plataforma líder em criação de vídeos com IA?

O HeyGen aproveita a IA avançada para uma criação de vídeos sem interrupções, permitindo transformar texto em vídeo a partir de um roteiro com avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade. Isso aumenta significativamente a eficiência na produção de diversos conteúdos, incluindo vídeos de onboarding ou demonstrações de produtos.

Posso personalizar vídeos facilmente usando as ferramentas do HeyGen?

Sim, o HeyGen possui um editor poderoso de arrastar e soltar e extensos modelos de vídeo para simplificar a personalização. Você pode adicionar sua marca sem esforço, escolher entre diversos avatares de IA e gerar legendas profissionais para adaptar seu conteúdo de vídeo.

Como o HeyGen ajuda a melhorar o engajamento em treinamentos e onboarding?

O HeyGen permite criar vídeos de onboarding e treinamento dinâmicos e envolventes que cativam seu público. Com avatares de IA e cenas personalizáveis, você pode aumentar efetivamente o engajamento no treinamento e garantir que as mensagens-chave sejam claramente comunicadas através da criação profissional de vídeos com IA.

