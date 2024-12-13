Criador de Vídeos de Parceria: Impulsione Suas Colaborações

Crie vídeos de parceria profissionais de forma rápida e fácil com uma ampla gama de templates e cenas personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing de 30 segundos para redes sociais voltado para empreendedores de pequenas empresas, destacando uma campanha promocional conjunta bem-sucedida. O vídeo deve ter um estilo visual vibrante e chamativo com um tom amigável e energético. Aproveite os "Avatares AI" da HeyGen para apresentar os principais benefícios diretamente e tornar a mensagem pessoal e relacionável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para funcionários e potenciais contratados, destacando parcerias interdepartamentais e histórias de sucesso da equipe. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico e inclusivo, com "Legendas/legendas" claras na tela para acessibilidade. Use o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para enriquecer a narrativa com imagens de B-roll relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional nítido de 15 segundos para criadores de conteúdo, anunciando uma nova parceria patrocinada ou lançamento de produto. O vídeo precisa de uma aparência de alta qualidade e polida com sobreposições de texto dinâmicas e uma mensagem concisa. Garanta fácil adaptabilidade para várias plataformas usando o recurso "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" da HeyGen para otimizar a entrega para conteúdo de formato curto.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Parceria

Crie rapidamente vídeos de parceria profissionais que envolvam seu público e comuniquem efetivamente suas colaborações, tudo com ferramentas fáceis de usar.

1
Step 1
Escolha um Template
Selecione entre uma variedade de templates profissionais projetados para conteúdo de parceria para iniciar seu projeto de forma eficiente.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Elabore sua mensagem utilizando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, transformando seu roteiro escrito em um diálogo falado envolvente.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e AI
Integre mídia personalizada ou aproveite a extensa biblioteca de mídia/estoque para enriquecer seu vídeo com visuais e gráficos relevantes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para gerá-lo em vários formatos adequados para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Colaborações de Clientes Bem-Sucedidas

Desenvolva depoimentos em vídeo e estudos de caso convincentes com clientes, demonstrando poderosamente o valor de suas soluções conjuntas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de parceria?

A HeyGen, como um gerador de vídeos AI, simplifica o processo de criação de vídeos de parceria profissionais com sua interface intuitiva e avatares AI, tornando conteúdo de alta qualidade acessível para todos.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para produção de vídeo?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de templates & cenas, animações de texto dinâmicas e suporte de biblioteca de mídia/estoque, permitindo que os usuários personalizem e criem conteúdo envolvente com facilidade.

A HeyGen pode transformar roteiros em vídeos polidos automaticamente?

Com certeza, a HeyGen se destaca na conversão de texto para vídeo a partir de roteiros, aproveitando AI avançada para gerar narrações realistas e até integrar avatares AI, reduzindo significativamente o tempo de produção.

Como posso garantir que meus vídeos da HeyGen sejam adequados para várias plataformas?

A HeyGen oferece suporte a redimensionamento de proporção de aspecto e opções de exportação flexíveis, garantindo que seus vídeos profissionais sejam otimizados para diversas plataformas, incluindo vídeos para redes sociais.

