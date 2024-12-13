Gerador de Vídeos de Parceria: Crie Conteúdo Patrocinado Impressionante

Produza facilmente vídeos de parcerias pagas de alta qualidade para aumentar as vendas com capacidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de demonstração técnica de 90 segundos direcionado a desenvolvedores e gerentes de TI, explicando a integração perfeita da API para gerar vídeos de parcerias. O estilo visual deve ser limpo e técnico, apresentando visualizações de dados claras e gravações de tela, complementadas por uma narração precisa e informativa gerada usando a geração de Voz do HeyGen, destacando como o gerador de vídeo AI simplifica a automação do fluxo de trabalho.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo, mostrando como aproveitar os avatares AI do HeyGen e os diversos Modelos & cenas para produzir conteúdo de marketing envolvente para vídeos de parcerias pagas. O vídeo deve ter um estilo visual animado e profissional, com texto dinâmico na tela e um narrador avatar AI amigável e encorajador guiando os espectadores pelo processo criativo, demonstrando as melhores práticas para a criação de conteúdo impactante.
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para gerentes de mídias sociais e estrategistas de conteúdo, ilustrando como adaptar vídeos de parcerias para várias plataformas usando o suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente dinâmico, apresentando transições rápidas entre diferentes formatos de mídia social, acompanhadas por música de fundo energética e Legendas/legendas nítidas para garantir o máximo alcance e engajamento.
Desenhe um vídeo explicativo de 1 minuto para redatores de conteúdo técnico e gerentes de marca, detalhando as capacidades avançadas de escrita de roteiro e recursos de clonagem de voz dentro da função Texto-para-vídeo do HeyGen, para criar vídeos autênticos de acordos de marca. O vídeo deve manter um estilo visual informativo e autoritário, utilizando comparações de tela dividida de roteiros originais e narrações geradas, com uma narração clara e articulada demonstrando a nuance e autenticidade alcançáveis através dessas ferramentas impulsionadas por AI.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Parceria

Crie vídeos de parceria envolventes com AI de forma integrada. Transforme seu roteiro em conteúdo profissional e envolvente que melhora as colaborações de marca.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo no editor. Nossa tecnologia de texto-para-vídeo lançará a base para seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI para representar sua marca ou parceiro. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com sua mensagem.
3
Step 3
Adicione Mídia e Branding
Enriqueça seu vídeo com imagens relevantes, filmagens de estoque e música de fundo de nossa extensa biblioteca de mídia. Aplique seu logotipo e cores da marca para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo patrocinado esteja finalizado, exporte-o em várias proporções otimizadas para diferentes plataformas de mídia social. Seu conteúdo profissional está pronto para ser compartilhado.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Parcerias

Desenvolva vídeos AI dinâmicos para mostrar efetivamente os resultados positivos e o impacto de suas parcerias de marca.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeo AI do HeyGen simplifica a criação de vídeos de parcerias pagas?

O HeyGen utiliza AI avançada para simplificar todo o processo de geração de vídeos de parcerias pagas de alta qualidade. Nossa plataforma permite transformar roteiros em conteúdo de vídeo AI dinâmico, completo com avatares AI realistas, diversas narrações e modelos personalizáveis, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

Posso personalizar e marcar meu conteúdo de vídeo patrocinado usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você carregue seu logotipo, selecione cores da marca e integre mídia específica de nossa extensa biblioteca ou de seus próprios ativos. Isso garante que cada vídeo patrocinado criado reflita sua identidade e mensagem de marca únicas.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para vídeos de parcerias multilíngues?

O HeyGen suporta capacidades multilíngues para alcance global, incluindo recursos avançados de clonagem de voz e tradutor de vídeo AI. Você pode gerar vídeos de parcerias com áudio e legendas sincronizados em vários idiomas, garantindo que sua mensagem ressoe eficientemente com públicos diversos.

Quão fácil é começar a criar um vídeo de parceria AI com o HeyGen?

Criar um vídeo de parceria AI com o HeyGen é projetado para ser simples, mesmo para iniciantes. Você pode começar simplesmente digitando um roteiro, escolhendo entre modelos de vídeo ricos ou até mesmo transformando imagens em vídeo, tornando o processo de criação de conteúdo acessível e eficiente.

