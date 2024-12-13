Criador de Vídeos de Apresentação de Parceria para Colaborações Vencedoras

Crie vídeos de apresentação de parceria envolventes com facilidade. Utilize avatares de AI para criar apresentações que garantam colaborações lucrativas.

334/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo convincente de 30 segundos para startups em busca de financiamento inicial, destacando sua proposta de valor única através de uma série de gráficos energéticos e limpos, acompanhados de música de fundo vibrante. Aproveite os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para criar rapidamente uma narrativa visual impressionante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 60 segundos com AI voltado para equipes de marketing e profissionais de vendas, explicando uma solução de software complexa com visuais polidos e informativos e uma narração autoritária. Utilize a capacidade de texto para vídeo a partir de script da HeyGen e sua extensa biblioteca de mídia para gerar uma visão geral abrangente e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inovador de 30 segundos com um criador de apresentações AI para empreendedores lançando um novo produto, apresentando cenas visualmente impressionantes e um tom amigável e direto. Deixe a geração avançada de narração e os avatares de AI da HeyGen dar vida à história da sua marca, conectando-se diretamente com seu público.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Apresentação de Parceria

Produza rapidamente vídeos de apresentação de parceria profissionais com AI, aproveitando modelos personalizáveis, avatares de AI e ferramentas de edição avançadas para conquistar prospects.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Insira o Script
Escolha entre modelos personalizáveis ou cole seu script para começar a criar sua apresentação de parceria com facilidade.
2
Step 2
Adicione Avatares de AI Envolventes
Enriqueça seu vídeo com avatares de AI realistas para entregar sua mensagem com um toque profissional e cativar seu público.
3
Step 3
Aplique Legendas Automáticas
Gere automaticamente legendas precisas para seu vídeo de apresentação, garantindo clareza e acessibilidade para todos os potenciais parceiros.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo de parceria de alta qualidade em vários formatos, pronto para ser compartilhado para aumentar o engajamento e garantir novas colaborações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso para Construir Confiança

.

Desenvolva vídeos AI envolventes para mostrar histórias de sucesso de clientes, construindo credibilidade e confiança para parcerias mais fortes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de apresentação de alto impacto?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de apresentação visualmente impressionantes e vencedores usando modelos personalizáveis e um editor de arrastar e soltar. Eleve suas apresentações com vídeos profissionais, animações de texto dinâmicas e uma extensa biblioteca de mídia para causar uma forte impressão.

Quais recursos avançados de AI a HeyGen oferece para criação de apresentações?

A HeyGen oferece capacidades de AI de ponta para aprimorar sua experiência de criação de apresentações AI, incluindo avatares de AI realistas e texto para fala AI. Basta inserir seu script, e a HeyGen pode gerar narrações com som natural para integrar perfeitamente ao seu vídeo.

A HeyGen pode transformar meus slides de PowerPoint em vídeos de apresentação dinâmicos?

Com certeza, a HeyGen facilita a conversão de seus slides de PowerPoint existentes ou uploads de arquivos PPTX em vídeos de apresentação dinâmicos. Nosso editor de vídeo intuitivo permite que você refine seu conteúdo, adicione legendas automáticas e melhore os visuais para um produto final profissional.

A HeyGen suporta personalização de marca para apresentações de parceria profissionais?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore facilmente seus ativos de marca específicos, logotipo e cores. Isso garante que todos os seus vídeos de apresentação de parceria mantenham um estilo visual consistente, profissional e limpo, alinhado com a identidade da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo