Gerador de Vídeos de Visão Geral de Parcerias para Colaborações Sem Esforço

Crie rapidamente visões gerais de parcerias profissionais usando modelos personalizáveis para impulsionar seus esforços de marketing.

555/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos direcionado a agências criativas e parceiros B2B, ilustrando as amplas capacidades de um gerador de vídeos AI para produzir modelos de vídeo de parceria envolventes. A narrativa visual deve apresentar gráficos impactantes, transições suaves e música de fundo energética, trazida à vida por um avatar AI amigável. Este vídeo destacará como os avatares AI trazem um toque humano ao conteúdo automatizado, tornando parcerias complexas facilmente compreensíveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional detalhado de 2 minutos voltado para profissionais de marketing e criadores de conteúdo de vídeo, guiando-os pelas opções avançadas de personalização disponíveis no editor de vídeo da HeyGen para refinar o conteúdo de parcerias usando modelos personalizáveis. Os visuais devem adotar um estilo claro de gravação de tela com anotações na tela, acompanhados por uma narração calma e profissional em voz AI e música de fundo ambiente sutil. Enfatize a facilidade de adicionar e editar legendas para garantir máxima acessibilidade e impacto para públicos diversos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um conteúdo de vídeo curto e envolvente de 45 segundos, projetado para gerentes de mídias sociais e profissionais de marketing de conteúdo, mostrando a rápida criação de anúncios de parcerias profissionais usando um gerador de vídeos online. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado, visualmente envolvente com cortes rápidos e gráficos vibrantes, acompanhado por música energética e em tendência. Destaque como os modelos e cenas da HeyGen simplificam a produção de visuais atraentes para compartilhamento rápido nas redes sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Visão Geral de Parcerias

Crie rapidamente vídeos de parcerias envolventes para comunicar suas colaborações, destacar benefícios mútuos e compartilhar sua história com um toque profissional.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos personalizáveis projetados para visões gerais de parcerias. Isso simplifica seu processo de criação de vídeo, oferecendo um ponto de partida profissional.
2
Step 2
Adicione os Detalhes da Sua Parceria
Insira seu roteiro ou mensagens-chave, e a plataforma converterá seu texto em vídeo a partir do roteiro. Incorpore elementos da sua marca, logotipos e informações específicas.
3
Step 3
Refine com Recursos de AI
Eleve seu vídeo com geração de narração profissional em voz AI para transmitir sua mensagem de forma clara e envolvente, garantindo um produto final polido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo e, em seguida, exporte-o facilmente em vários formatos otimizados para compartilhamento em redes sociais, apresentações ou campanhas de e-mail.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Colaborações B2B Bem-Sucedidas

.

Destaque visualmente as conquistas e benefícios de suas parcerias B2B para fomentar a confiança e demonstrar valor.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de visão geral de parcerias com AI?

A HeyGen é um gerador de vídeos AI avançado que simplifica todo o processo de produção. Os usuários podem aproveitar avatares AI e recursos de texto para vídeo a partir de roteiros para gerar rapidamente vídeos de parcerias profissionais, tornando-se uma interface extremamente amigável para equipes de marketing.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos de parcerias?

A HeyGen oferece ampla personalização através de uma vasta gama de modelos personalizáveis e um editor de vídeo robusto. Você pode facilmente integrar os visuais únicos da sua marca, adicionar animações de texto e utilizar nossa biblioteca de mídia para criar conteúdo de parcerias altamente envolvente e com a marca.

A HeyGen pode ajudar equipes de marketing a criar e compartilhar conteúdo de parcerias de forma eficiente?

Com certeza. Como um gerador de vídeos online, a HeyGen capacita equipes de marketing a produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade em formato curto para várias plataformas. Recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e compartilhamento integrado em redes sociais garantem que seu vídeo de visão geral de parcerias alcance um público amplo de forma eficaz.

Quais recursos de AI a HeyGen inclui para melhorar a acessibilidade e o engajamento dos vídeos?

A HeyGen incorpora poderosos recursos de AI, como geração de narração em voz AI e legendas automáticas, que aumentam significativamente a acessibilidade dos vídeos. Essas capacidades técnicas garantem que suas mensagens de parceria sejam claras, envolventes e compreendidas por um público global mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo