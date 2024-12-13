Criador de Vídeos de Notícias de Parceria: Crie Anúncios Envolventes

Transforme seu roteiro em vídeos de anúncio de parceria envolventes que impulsionam sua marca usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo dinâmico de notícias de parceria de 60 segundos, direcionado a fundadores de startups de tecnologia e gerentes de marketing. O vídeo deve apresentar uma estética visual moderna e limpa, com música de fundo energética e um avatar de IA profissional fazendo o anúncio. Utilize os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para articular os benefícios estratégicos da nova colaboração, garantindo uma apresentação polida e informativa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio de parceria de 90 segundos, voltado para equipes de comunicação corporativa e especialistas em RP. Este vídeo deve adotar um estilo visual sofisticado e corporativo, incorporando música instrumental inspiradora e uma narração clara e articulada para transmitir as notícias de forma eficaz. Aproveite os extensos Modelos & cenas e os recursos de geração de Narração da HeyGen para produzir uma mensagem de alto impacto, alinhada à marca, que ressoe com um público profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um clipe informativo de estilo criador de notícias de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo interessados em anunciar novas colaborações. A abordagem visual deve ser envolvente e informal, mas altamente informativa, apresentando gráficos brilhantes e amigáveis e uma voz de IA entusiasmada. Certifique-se de que o vídeo inclua Legendas para acessibilidade e utilize o rico suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para aumentar seu apelo visual.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um segmento de tutorial de Criador de Vídeo de IA de 1 minuto para profissionais de marketing de mídia social e educadores online. O vídeo precisa de uma estética visualmente rica e acelerada, com cores vibrantes e uma voz de IA envolvente e explicativa guiando o espectador. Demonstre os recursos de Redimensionamento de proporção de aspecto & exportações e Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para mostrar como o conteúdo de nível profissional pode ser criado e adaptado rapidamente para várias plataformas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Vídeos de Notícias de Parceria

Crie vídeos de notícias de parceria envolventes com facilidade usando IA, do roteiro a visuais impressionantes, perfeitos para redes sociais e anúncios.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Roteiro
Selecione entre modelos projetados profissionalmente ou insira seu roteiro de notícias para aproveitar a IA da HeyGen e gerar instantaneamente cenas iniciais para seu vídeo de anúncio de parceria.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Melhore seu vídeo adicionando mídia de estoque relevante de nossa extensa biblioteca e aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando controles abrangentes de branding.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA e Narrações
Dê vida ao seu roteiro com avatares de IA realistas ou gere narrações com som natural para transmitir sua mensagem de notícias de parceria com clareza e impacto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu vídeo de notícias em alta resolução, otimizado para várias plataformas de redes sociais com opções flexíveis de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação.

Casos de Uso

Destaque Colaborações Bem-Sucedidas com Vídeo de IA

Destaque Colaborações Bem-Sucedidas com Vídeo de IA

Desenvolva vídeos de IA envolventes para destacar o sucesso e o valor de suas parcerias estratégicas e empreendimentos conjuntos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio de parceria?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar seus roteiros de texto em "vídeos de anúncio de parceria" profissionais sem esforço. Nossa capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" e os "modelos" prontos para uso tornam a criação de vídeos eficiente e impactante.

Posso personalizar o conteúdo do meu vídeo de notícias usando a HeyGen?

Com certeza. A HeyGen oferece controles abrangentes de "Branding" para suas necessidades de "criador de vídeo de notícias", permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca. Você também pode utilizar nosso "editor de arrastar e soltar" para personalizar cada cena com facilidade.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para edição de vídeo?

A HeyGen integra poderosos recursos de "edição de vídeo com IA", incluindo "avatares de IA" realistas e geração de "narração" de alta qualidade. Isso permite que você produza conteúdo envolvente sem precisar de equipamentos de produção complexos.

A HeyGen suporta a exportação de vídeos de notícias para redes sociais?

Sim, a HeyGen permite a "exportação" sem complicações do seu conteúdo de "vídeo de relatório de notícias" em vários "formatos de proporção", otimizados para diferentes "plataformas de redes sociais". Você também pode adicionar "legendas" automaticamente para maior acessibilidade e alcance.

