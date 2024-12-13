Gerador de Vídeo de Anúncio de Parceria: Lançamento da Sua Colaboração

Crie rapidamente anúncios de parceria profissionais usando templates personalizáveis e cenas dinâmicas.

423/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo energético de anúncio de 30 segundos para seguidores de redes sociais e potenciais clientes, apresentando cores vibrantes e transições dinâmicas acompanhadas por uma trilha sonora contemporânea envolvente. Aproveite os Templates e cenas personalizáveis da HeyGen para criar um Vídeo de Parceria visualmente marcante que capture a atenção imediata e comunique entusiasmo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para partes interessadas e investidores, detalhando uma colaboração estratégica com um estilo visual sofisticado e uma narração calma e autoritária. Transforme um roteiro detalhado em uma narrativa envolvente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo clareza e impacto para este importante Vídeo de Parceria.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo ousado de anúncio de 15 segundos projetado para um público multiplataforma, enfatizando um ritmo visual acelerado e uma mensagem de áudio memorável e concisa. Empregue o recurso de redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizar este vídeo de anúncio para consumo rápido em várias plataformas de redes sociais, causando uma impressão imediata.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Anúncio de Parceria

Crie facilmente vídeos de anúncio de parceria impactantes com o gerador AI da HeyGen, transformando suas colaborações estratégicas em conteúdo de vídeo envolvente.

1
Step 1
Escolha um Template
Selecione da nossa biblioteca de templates personalizáveis projetados para anúncios de parceria, fornecendo uma base profissional para o seu vídeo.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem
Insira sua mensagem única de parceria no editor de texto, utilizando nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro para dar vida às suas palavras.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Aplique a identidade única da sua marca usando nossos controles intuitivos de branding para integrar perfeitamente seu logotipo e cores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo impactante, aproveitando o redimensionamento de proporção para garantir que ele esteja perfeitamente otimizado para todas as suas plataformas de redes sociais desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Promocional Impactante

.

Desenhe anúncios de vídeo profissionais de alto desempenho para maximizar o alcance e o impacto das suas notícias de parceria.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de anúncio de parceria envolventes?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio de parceria envolventes através de sua plataforma intuitiva e uma ampla seleção de templates personalizáveis. Nosso gerador de vídeo AI permite que você produza conteúdo de alta qualidade de forma eficiente para colaborações estratégicas.

A HeyGen oferece ferramentas para personalizar vídeos de parceria com branding específico?

Sim, a HeyGen fornece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de parceria estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e escolher entre vários templates personalizáveis para criar conteúdo de vídeo de anúncio único.

Quais recursos a HeyGen oferece para produzir rapidamente vídeos de parceria de alta qualidade?

A HeyGen acelera a produção de vídeos com recursos como texto-para-vídeo a partir de roteiro, narração AI e um editor de arrastar e soltar. Você também pode utilizar nossa biblioteca de filmagens de estoque e Avatares AI para criar vídeos de anúncio de parceria envolventes de forma eficiente.

A HeyGen pode adaptar vídeos de anúncio de parceria para diferentes plataformas de redes sociais?

Absolutamente. A HeyGen suporta redimensionamento de proporção e várias opções de exportação, permitindo que você otimize seus vídeos de anúncio de parceria para diferentes plataformas de redes sociais. Isso garante que seu conteúdo de vídeo envolvente pareça profissional em todos os lugares.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo