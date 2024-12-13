Academia de Vídeos para Parceiros: Seu Caminho para o Sucesso em Parcerias

Eleve suas habilidades de marketing de parcerias com certificação interativa usando avatares de IA para aulas envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desbloqueie todo o seu potencial com nossos cursos avançados de Parcerias & Afiliados, projetados para ajudar parceiros atuais a obter certificações valiosas. Este segmento informativo de 60 segundos, direcionado a parceiros existentes que buscam aprimorar suas habilidades, emprega visuais limpos e profissionais complementados por sobreposições de texto impactantes e uma voz narrativa confiante. Crie facilmente conteúdos detalhados como este usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, simplificando a produção de módulos educacionais.
Prompt de Exemplo 2
Você está pronto para transformar sua experiência de aprendizado? Nossa plataforma de aprendizado em vídeo oferece caminhos de certificação interativos para um envolvimento dinâmico. Este clipe promocional de 30 segundos, voltado para qualquer pessoa interessada em educação de marketing de parcerias moderna e envolvente, deve incorporar edições dinâmicas, texto na tela e uma narração energética. Monte rapidamente conteúdos atraentes como este usando os extensos Modelos & cenas da HeyGen, garantindo uma aparência polida e profissional sempre.
Prompt de Exemplo 3
Eleve sua abordagem estratégica e fortaleça seus relacionamentos com parceiros através de nossos recursos abrangentes de programas de treinamento. Este vídeo inspirador de 45 segundos, adaptado para gerentes de desenvolvimento de negócios e líderes de parcerias, exige visuais colaborativos e aspiracionais combinados com uma narração calorosa e autoritária. Garanta uma mensagem de marca consistente em todos os materiais de treinamento aproveitando as poderosas capacidades de geração de Narração da HeyGen para uma experiência de áudio unificada.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona uma Academia de Vídeos para Parceiros

Construa uma academia de vídeos para parceiros envolvente e escalável para treinar e certificar seus parceiros de forma eficiente, promovendo fortes relacionamentos e impulsionando o sucesso do programa.

1
Step 1
Crie Seus Cursos
Produza conteúdo de vídeo cativante transformando seus roteiros em apresentações dinâmicas usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, formando o núcleo de seus cursos para parceiros.
2
Step 2
Personalize com Sua Marca
Garanta uma experiência de aprendizado coesa aplicando seus elementos de marca específicos usando os controles de Branding da HeyGen (logo, cores) em todos os vídeos do seu programa de treinamento.
3
Step 3
Aumente a Acessibilidade
Maximize a compreensão e o alcance para seus parceiros gerando automaticamente Legendas/captions claras para todos os seus vídeos educacionais.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Prepare seu conteúdo finalizado da academia para várias plataformas utilizando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações da HeyGen, tornando-o pronto para seu Portal de Parceiros designado.

Gere Vídeos Promocionais

Gere Vídeos Promocionais

Crie rapidamente vídeos e clipes envolventes para promover sua academia de vídeos para parceiros, iniciativas de marketing de afiliados e programas de certificação nas redes sociais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode apoiar nossa academia de vídeos para parceiros ou programa de treinamento?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento envolventes para sua academia de vídeos para parceiros usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso simplifica o desenvolvimento de cursos e certificações para seu programa de parcerias.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar cursos e conteúdos de Marketing de Afiliados?

A HeyGen fornece uma plataforma abrangente de aprendizado em vídeo para produzir facilmente cursos profissionais de Marketing de Afiliados. Com recursos como geração de narração, legendas e modelos personalizáveis, você pode entregar vídeos educacionais de alta qualidade para seus afiliados.

A HeyGen pode melhorar nossos esforços de Marketing de Parcerias e relacionamentos com parceiros?

Absolutamente, a HeyGen permite que você crie comunicações em vídeo personalizadas, promovendo relacionamentos mais fortes com parceiros e Marketing de Parcerias eficaz. Utilize controles de marca para manter a consistência em todos os seus ativos de vídeo, tornando seu programa de parcerias mais impactante.

Com que eficiência podemos produzir vídeos para nosso programa de parcerias usando a HeyGen?

A HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos para seu programa de parcerias através de texto-para-vídeo a partir de um roteiro e uma rica biblioteca de mídia. Isso permite que você gere rapidamente uma variedade de vídeos para treinamento, eBooks ou qualquer curso sem experiência extensa em edição de vídeo.

