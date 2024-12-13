Portal de Vídeos de Treinamento para Parceiros: Eleve Sua Equipe

Impulsione a validação de habilidades e ofereça treinamento online consistente criando vídeos envolventes com os avatares de IA da HeyGen.

416/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 90 segundos para parceiros existentes que buscam avançar em sua expertise, detalhando os Caminhos de Aprendizagem estruturados e o currículo de certificação disponível. O estilo visual deve ser limpo e didático, aprimorado com Legendas da HeyGen para clareza e Modelos & cenas distintas para guiar os espectadores por cada estágio de aprendizado.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para parceiros que buscam respostas rápidas ou desenvolvimento de habilidades específicas, demonstrando como eles podem acessar facilmente Vídeos de Treinamento e Guias do Usuário específicos dentro do portal. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais envolventes e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma narrativa concisa de problema-solução.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo motivacional de 75 segundos, destinado a parceiros interessados em crescimento profissional e engajamento comunitário, enfatizando a importância da validação de habilidades e os ricos insights obtidos em nossos webinars. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e confiante, com o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen garantindo um visual polido para todas as plataformas e avatares de IA transmitindo mensagens-chave de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Portal de Vídeos de Treinamento para Parceiros

Construa um portal de vídeos envolvente e acessível para seus parceiros com as poderosas ferramentas de criação e personalização da HeyGen, simplificando sua experiência de aprendizado.

1
Step 1
Crie Vídeos de Treinamento Envolventes
Aproveite o recurso 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo instrucional de alta qualidade para seus parceiros.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz de IA
Selecione entre uma ampla gama de 'avatares de IA' e vozes para apresentar seu treinamento, garantindo uma presença de marca consistente e profissional.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca Consistente
Utilize 'Controles de personalização de marca (logotipo, cores)' para personalizar seus vídeos, garantindo que eles se alinhem perfeitamente com a identidade visual da sua empresa dentro do portal.
4
Step 4
Exporte e Integre ao Seu Portal de Parceiros
Exporte seus vídeos de treinamento concluídos usando várias opções de 'Redimensionamento de proporção & exportações' para integração perfeita em sua plataforma de portal de vídeos de treinamento para parceiros.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias de Sucesso de Parceiros

.

Crie depoimentos em vídeo envolventes e histórias de sucesso de clientes para capacitar parceiros com ferramentas poderosas de habilitação de vendas e validar a aplicação de habilidades.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar nosso portal de vídeos de treinamento para parceiros?

A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento profissional e conteúdo de Treinamento Online para seu Portal de Parceiros usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso agiliza o desenvolvimento de materiais de treinamento envolventes e Guias do Usuário.

A HeyGen oferece suporte à personalização de marca para o conteúdo do nosso portal de treinamento?

Com certeza, a HeyGen permite controles extensivos de personalização de marca, incluindo a adição do seu logotipo e cores personalizadas, garantindo que todos os seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade da sua marca dentro do seu Portal de Treinamento. Isso ajuda a manter uma aparência consistente para o seu currículo de certificação.

O que torna a HeyGen ideal para desenvolver treinamento técnico e caminhos de aprendizagem?

A HeyGen acelera a criação de treinamento técnico e Caminhos de Aprendizagem através de recursos como geração de texto-para-vídeo, geração de narração e legendas automáticas. Isso torna a produção de guias detalhados de como usar e conteúdo de desenvolvimento de aplicativos eficiente para validação de habilidades.

A HeyGen pode nos ajudar a produzir conteúdo de treinamento diversificado para webinars e demonstrações?

Sim, as capacidades robustas da HeyGen, incluindo modelos, cenas e suporte de biblioteca de mídia, permitem que você crie facilmente uma variedade de Vídeos de Treinamento adequados para webinars, plataformas de demonstração e até mesmo tópicos de Análise de Dados. A HeyGen também oferece suporte ao redimensionamento de proporção para várias plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo