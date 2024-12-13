Portal de Vídeos de Treinamento para Parceiros: Eleve Sua Equipe
Impulsione a validação de habilidades e ofereça treinamento online consistente criando vídeos envolventes com os avatares de IA da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo informativo de 90 segundos para parceiros existentes que buscam avançar em sua expertise, detalhando os Caminhos de Aprendizagem estruturados e o currículo de certificação disponível. O estilo visual deve ser limpo e didático, aprimorado com Legendas da HeyGen para clareza e Modelos & cenas distintas para guiar os espectadores por cada estágio de aprendizado.
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para parceiros que buscam respostas rápidas ou desenvolvimento de habilidades específicas, demonstrando como eles podem acessar facilmente Vídeos de Treinamento e Guias do Usuário específicos dentro do portal. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais envolventes e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma narrativa concisa de problema-solução.
Crie um vídeo motivacional de 75 segundos, destinado a parceiros interessados em crescimento profissional e engajamento comunitário, enfatizando a importância da validação de habilidades e os ricos insights obtidos em nossos webinars. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e confiante, com o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen garantindo um visual polido para todas as plataformas e avatares de IA transmitindo mensagens-chave de forma eficaz.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Conteúdo de Treinamento & Alcance.
Gere rapidamente cursos de treinamento online extensivos, caminhos de aprendizagem e guias do usuário para educar de forma eficiente uma rede global de parceiros.
Aprimore o Engajamento & Retenção de Treinamento.
Utilize vídeos impulsionados por IA para aumentar significativamente o engajamento no treinamento de parceiros, melhorar a compreensão e garantir maior retenção de conhecimento para o treinamento técnico chave.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode aprimorar nosso portal de vídeos de treinamento para parceiros?
A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento profissional e conteúdo de Treinamento Online para seu Portal de Parceiros usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso agiliza o desenvolvimento de materiais de treinamento envolventes e Guias do Usuário.
A HeyGen oferece suporte à personalização de marca para o conteúdo do nosso portal de treinamento?
Com certeza, a HeyGen permite controles extensivos de personalização de marca, incluindo a adição do seu logotipo e cores personalizadas, garantindo que todos os seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade da sua marca dentro do seu Portal de Treinamento. Isso ajuda a manter uma aparência consistente para o seu currículo de certificação.
O que torna a HeyGen ideal para desenvolver treinamento técnico e caminhos de aprendizagem?
A HeyGen acelera a criação de treinamento técnico e Caminhos de Aprendizagem através de recursos como geração de texto-para-vídeo, geração de narração e legendas automáticas. Isso torna a produção de guias detalhados de como usar e conteúdo de desenvolvimento de aplicativos eficiente para validação de habilidades.
A HeyGen pode nos ajudar a produzir conteúdo de treinamento diversificado para webinars e demonstrações?
Sim, as capacidades robustas da HeyGen, incluindo modelos, cenas e suporte de biblioteca de mídia, permitem que você crie facilmente uma variedade de Vídeos de Treinamento adequados para webinars, plataformas de demonstração e até mesmo tópicos de Análise de Dados. A HeyGen também oferece suporte ao redimensionamento de proporção para várias plataformas.