Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de 45 segundos para equipes internas de L&D, destacando uma atualização recente de recursos do produto para capacitação de vendas. O vídeo deve ter uma estética moderna e elegante com transições dinâmicas e uma narração autoritária de IA, facilmente gerada convertendo o roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Produza um vídeo de integração de funcionários de 90 segundos voltado para novos contratados internacionais que se juntam a uma força de trabalho híbrida, promovendo um ambiente acolhedor e informativo. O vídeo deve apresentar cenas visualmente envolventes com representação diversa e oferecer legendas abrangentes em vários idiomas para garantir acessibilidade e compreensão para todos.
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos para representantes de vendas, servindo como um rápido lembrete dos principais benefícios do produto para capacitação de vendas. O estilo deve ser rápido e energético, incorporando gráficos ousados e uma narração entusiástica, aproveitando modelos de vídeo personalizáveis e cenas para criação rápida e branding consistente.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Expanda o Treinamento para Parceiros Globalmente.
Gere uma variedade maior de cursos de treinamento e entregue-os a parceiros em diversas regiões, ampliando efetivamente seu alcance educacional.
Melhore a Eficácia do Treinamento.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento para parceiros dinâmicos e interativos que melhoram significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento.
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento?
HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que simplifica toda a plataforma de criação de vídeos. Os usuários podem transformar texto em vídeo sem esforço usando avatares de IA realistas e aproveitar modelos de vídeo personalizáveis, tornando-o um criador de vídeos de treinamento ideal para qualquer organização.
O HeyGen pode ajudar na geração de narrações de IA e legendas para conteúdo de treinamento global?
Sim, o HeyGen oferece suporte robusto para conteúdo multilíngue com recursos como Traduções com 1 Clique e um Reprodutor de Vídeo Multilíngue. Ele gera automaticamente narrações de IA e legendas precisas, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e envolventes em todo o mundo.
Que tipo de controles de branding estão disponíveis no HeyGen para vídeos corporativos?
O HeyGen oferece controles de branding abrangentes para manter a identidade da sua empresa em todos os vídeos. Você pode facilmente integrar seu logotipo, cores específicas da marca e fontes personalizadas, garantindo que cada vídeo, incluindo vídeos de treinamento para parceiros, esteja perfeitamente alinhado com suas diretrizes de marca.
Como o HeyGen pode melhorar a eficiência na geração de conteúdo de vídeo complexo?
O HeyGen melhora significativamente a eficiência por meio de seu editor intuitivo de arrastar e soltar e um roteirista de IA integrado. Isso permite que os usuários gerem rapidamente conteúdo de vídeo, desde uma sessão de gravação de tela de IA até cursos de treinamento completos, acelerando a produção sem comprometer a qualidade.