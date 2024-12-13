Impulsione o Treinamento com Nosso Criador de Vídeos de Treinamento para Parceiros

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes para integração de funcionários e capacitação de vendas usando avatares de IA realistas.

Crie um vídeo de treinamento de 1 minuto para parceiros, projetado para novos e já existentes parceiros, explicando uma funcionalidade complexa de software de forma clara e passo a passo. O estilo visual deve ser profissional e utilizar demonstrações na tela com uma narração clara e articulada, empregando avatares de IA para guiar os espectadores pelo processo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 45 segundos para equipes internas de L&D, destacando uma atualização recente de recursos do produto para capacitação de vendas. O vídeo deve ter uma estética moderna e elegante com transições dinâmicas e uma narração autoritária de IA, facilmente gerada convertendo o roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de integração de funcionários de 90 segundos voltado para novos contratados internacionais que se juntam a uma força de trabalho híbrida, promovendo um ambiente acolhedor e informativo. O vídeo deve apresentar cenas visualmente envolventes com representação diversa e oferecer legendas abrangentes em vários idiomas para garantir acessibilidade e compreensão para todos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos para representantes de vendas, servindo como um rápido lembrete dos principais benefícios do produto para capacitação de vendas. O estilo deve ser rápido e energético, incorporando gráficos ousados e uma narração entusiástica, aproveitando modelos de vídeo personalizáveis e cenas para criação rápida e branding consistente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento para Parceiros

Crie vídeos de treinamento para parceiros envolventes e eficazes sem esforço com nossa plataforma alimentada por IA, simplificando seu processo de produção de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento, depois aproveite nossa capacidade de Texto-para-vídeo para convertê-lo automaticamente em cenas.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de treinamento, garantindo uma presença profissional e envolvente na tela para seus parceiros.
3
Step 3
Adicione Narrações Dinâmicas
Enriqueça seu vídeo com uma narração clara e envolvente usando nosso recurso avançado de geração de narração, perfeito para explicar conceitos complexos.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Personalize seu vídeo com logotipos e cores da empresa usando controles de Branding, depois exporte no formato desejado para distribuição imediata aos parceiros.

Casos de Uso

Capacite a Habilitação de Vendas para Parceiros

Produza conteúdo de vídeo convincente com tecnologia de IA apresentando histórias de sucesso de clientes para equipar parceiros com ferramentas poderosas de capacitação de vendas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento?

HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que simplifica toda a plataforma de criação de vídeos. Os usuários podem transformar texto em vídeo sem esforço usando avatares de IA realistas e aproveitar modelos de vídeo personalizáveis, tornando-o um criador de vídeos de treinamento ideal para qualquer organização.

O HeyGen pode ajudar na geração de narrações de IA e legendas para conteúdo de treinamento global?

Sim, o HeyGen oferece suporte robusto para conteúdo multilíngue com recursos como Traduções com 1 Clique e um Reprodutor de Vídeo Multilíngue. Ele gera automaticamente narrações de IA e legendas precisas, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e envolventes em todo o mundo.

Que tipo de controles de branding estão disponíveis no HeyGen para vídeos corporativos?

O HeyGen oferece controles de branding abrangentes para manter a identidade da sua empresa em todos os vídeos. Você pode facilmente integrar seu logotipo, cores específicas da marca e fontes personalizadas, garantindo que cada vídeo, incluindo vídeos de treinamento para parceiros, esteja perfeitamente alinhado com suas diretrizes de marca.

Como o HeyGen pode melhorar a eficiência na geração de conteúdo de vídeo complexo?

O HeyGen melhora significativamente a eficiência por meio de seu editor intuitivo de arrastar e soltar e um roteirista de IA integrado. Isso permite que os usuários gerem rapidamente conteúdo de vídeo, desde uma sessão de gravação de tela de IA até cursos de treinamento completos, acelerando a produção sem comprometer a qualidade.

