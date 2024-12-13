Gerador de Vídeos de Treinamento para Parceiros: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Transforme a educação de parceiros com nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, tornando o treinamento de funcionários envolvente e fácil de produzir.

Crie um vídeo introdutório de 1 minuto para novos parceiros de vendas, projetado para ser profissional e animado, destacando as principais características do produto. Este vídeo deve utilizar os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações de forma clara e envolvente, acompanhado por uma geração de narração nítida para garantir uma entrega perfeita, tornando-o um "gerador de vídeos de treinamento para parceiros" ideal para um rápido "enablement de vendas".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine uma equipe de L&D precisando produzir rapidamente "vídeos de treinamento" abrangentes. Gere um vídeo informativo de 90 segundos com uma estética limpa e moderna, voltado para profissionais de aprendizagem e desenvolvimento internos. Este "gerador de vídeo de IA" pode aproveitar a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transformar conteúdo existente e integrar-se perfeitamente com vários Modelos e cenas para uma produção polida e eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos para equipes de marketing anunciando atualizações de produtos para parceiros, apresentando um estilo visual elegante e energético. Este vídeo, funcionando como um ágil "criador de vídeos de treinamento", deve incluir Legendas da HeyGen para acessibilidade global e utilizar o suporte de Biblioteca de mídia/estoque para montar rapidamente visuais envolventes, apoiando a entrega de "conteúdo multilíngue" sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo detalhado de 2 minutos para parceiros de suporte técnico, adotando um estilo visual paciente e passo a passo, demonstrando um processo de software complexo. Este conteúdo de "treinamento de funcionários", alimentado por uma "plataforma impulsionada por IA" como a HeyGen, pode facilmente adaptar seu redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas enquanto utiliza avatares de IA para guiar os parceiros através de procedimentos complexos com clareza e precisão.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Parceiros

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes para seus parceiros sem esforço com IA, garantindo mensagens consistentes e experiências de aprendizado impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Treinamento a partir de um Roteiro
Comece colando seu roteiro de treinamento. Nossa plataforma transformará instantaneamente seu texto em cenas de vídeo dinâmicas, estabelecendo a base para seu treinamento de parceiros usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Personalize
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Melhore ainda mais seu vídeo aplicando as cores e o logotipo da sua marca com controles de branding simples para personalizar seu conteúdo.
3
Step 3
Gere Narrações de IA e Aprimore
Adicione narrações de IA com som natural em vários idiomas para garantir que seu treinamento ressoe com um público global de parceiros. Nossa IA lida com a narração de forma perfeita através da geração de narração.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo Envolvente
Finalize seus vídeos de treinamento e exporte-os em vários formatos e proporções de aspecto. Distribua materiais de alta qualidade e envolventes para seus parceiros com facilidade, garantindo uma entrega eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Fortaleça o Enablement de Vendas para Parceiros

.

Equipe os parceiros com vídeos de IA atraentes apresentando histórias de sucesso de clientes para comunicar efetivamente o valor e fechar mais negócios.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento profissional?

O poderoso "gerador de vídeo de IA" da HeyGen simplifica o processo ao permitir que os usuários transformem "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" em "vídeos de treinamento" envolventes com um simples "editor de arrastar e soltar". Isso reduz significativamente o tempo e o esforço de produção para criar conteúdo de alta qualidade.

A HeyGen pode integrar branding personalizado no conteúdo gerado por IA?

Sim, a HeyGen oferece controles de "Branding" robustos que permitem aos usuários incorporar perfeitamente seus logotipos, cores e elementos visuais específicos. Isso garante que os "avatares de IA" e todo o conteúdo do vídeo estejam perfeitamente alinhados com a identidade corporativa, criando materiais consistentes de "treinamento de funcionários".

Quais recursos avançados de IA a HeyGen oferece para criação de conteúdo global?

A HeyGen aproveita sua sofisticada "plataforma impulsionada por IA" para facilitar a criação de "conteúdo multilíngue", permitindo a geração de "Narrações de IA" em várias línguas. Essa capacidade crucial apoia a criação de conteúdo abrangente de "gerador de vídeos de treinamento para parceiros" para diversos públicos globais.

Com que rapidez materiais de treinamento de alta qualidade podem ser produzidos com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir rapidamente conteúdo de "criador de vídeos de treinamento" de alta qualidade graças ao seu design eficiente. A plataforma conta com um "roteirista de IA" que auxilia no desenvolvimento de conteúdo, permitindo a rápida conversão de texto ou roteiros em vídeos dinâmicos, tornando todo o processo altamente eficiente para "enablement de vendas" e "treinamento de funcionários".

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo