Crie um vídeo conciso de 60 segundos para atualizar os principais stakeholders sobre conquistas trimestrais e estratégias futuras. Este vídeo profissional e orientado por dados, direcionado a parceiros de negócios e investidores, deve apresentar uma narração clara e confiante e integrar visualmente gráficos e tabelas para apoiar sua narrativa. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu relatório em uma apresentação visual envolvente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo vibrante de 30 segundos para uma campanha de marketing promovendo o lançamento de um novo produto, direcionado a pequenos empresários e equipes de marketing. O vídeo deve ter um estilo visual e de áudio moderno e animado, aproveitando modelos de vídeo dinâmicos e incorporando mídia de estoque envolvente da biblioteca de mídia para capturar rapidamente a atenção.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma atualização de vídeo personalizada de 45 segundos para clientes importantes, direcionada a equipes de vendas e especialistas em engajamento com clientes. Este vídeo deve manter um estilo visual limpo e direto com um tom amigável e profissional, utilizando avatares de IA para entregar mensagens personalizadas e empregando geração de narração para uma marca consistente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um snippet de 15 segundos impactante para redes sociais, projetado para criadores de conteúdo e gerentes de redes sociais anunciarem uma venda relâmpago ou dica rápida. O vídeo requer um estilo visual rápido e chamativo com música moderna, adaptando facilmente o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para se ajustar a várias plataformas, e fazendo uso de legendas claras.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatório de Parceiros

Transforme sem esforço seus dados e insights de parceiros em relatórios de vídeo envolventes, melhorando a comunicação e o engajamento com qualidade profissional.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Relatório
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para relatórios empresariais, ou comece do zero com seu roteiro usando nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Visuais
Integre seus dados específicos de parceiros, gráficos e mensagens-chave. Você pode aprimorar seu relatório selecionando entre nossos diversos avatares de IA para apresentar suas informações claramente.
3
Step 3
Gere Narração Profissional
Eleve seu relatório com áudio de alta qualidade. Basta inserir seu texto, e nosso recurso de geração de narração criará uma narração com som natural para seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Relatório
Uma vez que seu vídeo empresarial esteja perfeito, exporte-o facilmente em várias proporções de aspecto para diferentes plataformas usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo um amplo alcance.

Casos de Uso

Destaque Histórias de Sucesso de Parceiros Visualmente

Crie vídeos de IA envolventes para mostrar efetivamente conquistas de parceiros e estudos de caso, aumentando o impacto e o engajamento do relatório.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para profissionais criativos?

O HeyGen capacita você a criar vídeos empresariais impressionantes e vídeos personalizados sem esforço. Nosso gerador de vídeos com IA simplifica a criação de conteúdo, transformando roteiros em histórias visuais envolventes com qualidade profissional.

Posso personalizar modelos de vídeo para as necessidades específicas da minha marca?

Absolutamente, o HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo totalmente personalizáveis. Você pode incorporar controles de marca, como logotipos e cores, para garantir que cada vídeo empresarial esteja perfeitamente alinhado com sua identidade.

Que tipos de vídeos de marketing posso criar com o HeyGen?

O HeyGen é um criador de vídeos versátil ideal para gerar uma ampla gama de campanhas de marketing, anúncios e promoções. Produza facilmente vídeos de notícias envolventes, conteúdo para redes sociais e vídeos personalizados que ressoem com seu público.

O HeyGen utiliza IA para criação automatizada de vídeos?

Sim, o HeyGen aproveita avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para automatizar o processo de criação de vídeos de relatório. Isso permite que você gere rapidamente vídeos de relatório de alta qualidade e outros conteúdos a partir de roteiros de texto simples.

