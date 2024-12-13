Gerador de Vídeo de Treinamento para Parceiros: Crie Módulos Envolventes com IA

Gere conteúdo de treinamento de alta qualidade e escalável para a educação de parceiros com avatares de IA para aumentar o engajamento e a retenção.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 1 minuto de atualização de "capacitação de vendas" direcionado a equipes de vendas internas, detalhando novos recursos de produtos ou estratégias de vendas. O vídeo deve adotar uma estética dinâmica e moderna, utilizando música de fundo envolvente e um avatar de IA amigável do HeyGen para apresentar informações-chave de forma clara, aproveitando Templates e cenas pré-desenhadas para o rápido desenvolvimento de módulos de treinamento corporativo impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo essencial de 90 segundos de "educação para parceiros" para uma rede global de parceiros, explicando os requisitos de conformidade. O estilo visual deve ser limpo, orientado por infográficos, complementado por uma geração de narração nítida para manter a clareza, com o recurso de Legendas/captions do HeyGen garantindo acessibilidade e compreensão em diversos contextos linguísticos, tornando-o perfeito para distribuição de conteúdo multilíngue.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 45 segundos voltado para "Equipes de L&D", destacando a facilidade de criar módulos de "treinamento de funcionários" envolventes. O vídeo deve ter um tom brilhante e encorajador com filmagens profissionais de banco de imagens da biblioteca de Mídia/suporte de estoque, demonstrando como o HeyGen simplifica a produção de vídeos e permite redimensionamento e exportação de Aspecto flexíveis para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Treinamento para Programas de Parceiros

Crie vídeos de treinamento envolventes e escaláveis para seus parceiros com nossa plataforma alimentada por IA sem esforço.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo de treinamento no editor para gerar automaticamente conteúdo de vídeo a partir do texto.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para servir como seu apresentador na tela para um toque profissional.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Incorpore o logotipo, as cores e outros visuais da sua marca usando controles de branding para garantir consistência.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Gere seu vídeo de treinamento de alta qualidade e facilmente exporte-o em vários formatos para distribuição aos seus parceiros.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Motive Audiências com Vídeos Motivacionais

.

Inspire e motive seus parceiros através de vídeos envolventes gerados por IA, promovendo uma participação mais forte no programa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para parceiros?

O HeyGen simplifica a geração de vídeos de treinamento para parceiros transformando texto em vídeos envolventes com IA. Nossa plataforma permite que você crie vídeos de treinamento profissionais rapidamente usando templates pré-desenhados e a funcionalidade intuitiva de texto-para-vídeo a partir de roteiro, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção. Isso faz dele um gerador de vídeos com IA eficiente para todas as suas necessidades de educação de parceiros.

O HeyGen pode produzir vídeos de treinamento envolventes usando avatares de IA?

Absolutamente, o HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento dinâmicos com avatares de IA realistas. Esses avatares entregam seu conteúdo com geração de narração natural, aprimorada por legendas/captions automáticas para garantir máximo engajamento e acessibilidade para todos os aprendizes.

Quais idiomas o HeyGen suporta para conteúdo de treinamento?

O HeyGen suporta a criação de conteúdo multilíngue, permitindo que você localize vídeos de treinamento para parceiros globais com facilidade. Nossas avançadas funcionalidades de geração de narração e legendas/captions automáticas atendem a mais de 140 idiomas, garantindo que seu treinamento seja acessível e impactante em todo o mundo.

O HeyGen é adequado para diversos módulos de treinamento corporativo?

Sim, o HeyGen é altamente versátil para criar diversos módulos de treinamento corporativo, apoiando Equipes de L&D, treinamento de funcionários e iniciativas de capacitação de vendas. Você pode manter a consistência da marca em todos os seus vídeos de treinamento usando controles de branding robustos, incluindo logotipos e cores personalizados.

