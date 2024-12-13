Gerador de Vídeo de Apresentação de Parceiros: Crie Pitches com IA

Simplifique seu processo de vendas. Crie vídeos de apresentação de parceiros profissionais com avatares de IA realistas.

436/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Visando capturar o interesse de investidores de start-ups e capitalistas de risco, projete um vídeo de pitch envolvente de 45 segundos que exale inovação. Visualmente, precisa ser dinâmico com gráficos nítidos e uma trilha sonora musical inspiradora, complementado por um avatar de IA apresentando eloqüentemente os principais números e projeções de mercado. Com os "Avatares de IA" do HeyGen, você pode entregar seu pitch de gerador de vídeo de IA de forma poderosa e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Como você apresentaria um novo recurso de produto para equipes de marketing e profissionais de vendas em um vídeo de marketing conciso de 30 segundos? Foque em um estilo visual moderno e acelerado com imagens de produto nítidas e uma narração energética. Certifique-se de que todos os detalhes críticos estejam acessíveis empregando "Legendas/captions" do HeyGen, criando uma vitrine eficaz de criador de apresentação de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um vídeo de apresentação de 90 segundos para equipes internas e partes interessadas do projeto, oferecendo uma atualização completa do projeto. O visual desejado é limpo e amigável, incorporando imagens de arquivo relevantes para esclarecer ideias complexas, tudo narrado por uma voz calorosa e autoritária. Maximize seu potencial de narrativa usando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen dentro do seu fluxo de trabalho de criador de apresentação de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Apresentação de Parceiros

Crie vídeos de pitch de parceria envolventes sem esforço com IA. Este guia orienta você na criação de apresentações profissionais e de marca que cativam seu público.

1
Step 1
Selecione um Template ou Comece do Zero
Escolha entre nossos templates de vídeo profissionalmente projetados ou comece com uma tela em branco para criar a base da sua apresentação de parceiros.
2
Step 2
Cole Seu Script ou Gere Narrações de IA
Insira seu script de apresentação para converter texto em vídeo, ou aproveite nossas narrações de IA para dar vida à sua narrativa com áudio envolvente.
3
Step 3
Personalize com Marca e Avatares
Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando controles de marca e integre avatares de IA para personificar sua apresentação e envolver seu público.
4
Step 4
Exporte Sua Apresentação de Parceiros
Gere legendas automáticas para acessibilidade, depois exporte seu vídeo de alta qualidade em formato MP4, otimizado para compartilhamento com seus parceiros em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Marketing de Parceiros com Marca

.

Produza rapidamente vídeos de marketing de alta qualidade e com marca para parceiros, amplificando seu alcance e gerando leads.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de apresentação de parceiros?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de apresentação de parceiros dinâmicos e envolventes com avatares de IA e uma interface amigável. Utilize uma ampla gama de templates de vídeo e narrações de IA para entregar pitches atraentes que se destacam.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para criar apresentações de vídeo de IA profissionais?

O HeyGen fornece uma plataforma abrangente de gerador de vídeo de IA com um editor de arrastar e soltar, geração de script de IA e uma extensa biblioteca de mídia. Adicione facilmente legendas automáticas e personalize vídeos da marca para um resultado polido e profissional.

Posso personalizar a aparência das minhas apresentações de vídeo no HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite uma ampla personalização para suas apresentações de vídeo, desde a seleção de diversos templates de vídeo e avatares de IA até a implementação das cores e logotipo da sua marca. Exporte seus vídeos de marketing finais como downloads de MP4 de alta qualidade para fácil compartilhamento.

Com que rapidez posso produzir um vídeo de pitch atraente usando o HeyGen?

O gerador de vídeo de IA do HeyGen acelera significativamente a criação de vídeos de pitch e outros vídeos de marketing. Aproveite os avatares de IA e as capacidades eficientes de texto para vídeo para transformar seu script em uma apresentação profissional em minutos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo