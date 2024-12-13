Criador de Vídeos de Apresentação para Parceiros: Crie Apresentações Envolventes Facilmente

Crie vídeos de apresentação para parceiros de forma profissional e sem esforço com modelos de vídeo intuitivos e visuais envolventes que cativam seu público.

379/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de apresentação de 2 minutos para investidores, direcionado a capitalistas de risco e investidores-anjo, delineando a oportunidade de mercado e projeções financeiras. Utilize gráficos dinâmicos e envolventes com um avatar de IA autoritário apresentando os pontos principais, apoiado por uma trilha sonora profissional e tranquilizadora. Utilize os avatares de IA do HeyGen para transmitir sua mensagem com impacto, transformando o conteúdo do seu gerador de pitch deck.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de apresentação conciso de 60 segundos para tomadores de decisão de empresas de médio porte, destacando as capacidades de resolução de problemas de um produto específico. O vídeo deve ter um estilo visual animado e limpo, com texto animado reforçando os principais benefícios, acompanhado por uma narrativa amigável e clara. Integre os Modelos & cenas e Legendas do HeyGen para montar rapidamente uma apresentação profissional e acessível.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo personalizado de 45 segundos projetado como uma apresentação pessoal para candidatos a empregos de alto valor, apresentando a equipe e a cultura da empresa. A estética visual deve ser acolhedora e convidativa, apresentando cortes rápidos de interações da equipe, complementados por uma narração sincera e entusiástica. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para transformar facilmente sua mensagem escrita em um vídeo envolvente, garantindo que esteja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Apresentação para Parceiros

Crie vídeos de apresentação para parceiros de forma envolvente e sem esforço com IA, transformando suas ideias em uma apresentação profissional que garante parcerias.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Apresentação
Desenvolva suas mensagens-chave escrevendo ou importando um roteiro, aproveitando nossas ferramentas integradas de geração de roteiros para guiar sua narrativa.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou carregue seu PPT existente para vídeo para um início rápido, garantindo que sua apresentação tenha um visual polido.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA, geração de texto animado dinâmico e uma vasta biblioteca de mídia para fazer sua apresentação realmente se destacar.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de apresentação para parceiros com geração automática de legendas e redimensionamento de proporção, depois exporte no formato desejado para compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso com Vídeos de IA

.

Realce resultados positivos de clientes e depoimentos em vídeos dinâmicos de IA para construir confiança e credibilidade com potenciais parceiros.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de apresentação de IA?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para transformar seu roteiro em um vídeo de apresentação de IA profissional, simplificando todo o processo de produção, do conceito à exportação final.

O HeyGen pode converter meu pitch deck existente em uma apresentação de vídeo dinâmica?

Sim, o HeyGen permite que você converta facilmente seus slides de PowerPoint (PPT para vídeo) em vídeos de apresentação para investidores envolventes, usando modelos intuitivos e ferramentas de edição, aumentando o impacto da sua apresentação.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar meu vídeo de apresentação para investidores?

O HeyGen fornece um software de edição de vídeo robusto com geração automática de legendas, narrações de texto-para-fala e um editor de arrastar e soltar, oferecendo controle técnico preciso sobre o conteúdo e a aparência do seu vídeo de apresentação para investidores.

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de apresentação para parceiros envolventes?

O HeyGen oferece um poderoso criador de vídeos de apresentação para parceiros com uma biblioteca de mídia licenciada, geração de texto animado e controles de branding, permitindo que você produza vídeos cativantes que transmitem sua mensagem de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo