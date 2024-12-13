Gerador de Vídeo de Integração de Parceiros: Acelere o Sucesso

Crie facilmente vídeos de integração consistentes e de alto impacto para todos os parceiros usando avatares de IA inteligentes.

Um vídeo de 45 segundos, criado com um "gerador de vídeo de integração de parceiros", deve dar boas-vindas aos novos parceiros de canal com energia vibrante. Seu estilo visual precisa ser brilhante e moderno, incorporando animações animadas e uma narração amigável e otimista, utilizando efetivamente os "Templates & scenes" da HeyGen para estabelecer a atmosfera acolhedora.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para parceiros existentes aprendendo uma nova atualização de sistema, é necessário um vídeo instrucional de 60 segundos, produzido de forma integrada por um "criador de vídeo de integração". Este vídeo apresentará um "avatar de IA" profissional entregando o conteúdo em uma estética visual limpa e clara, complementada por um áudio calmo e informativo. Os "Avatares de IA" e "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen são essenciais para uma entrega precisa e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Para cativar parceiros em potencial, é imaginado um vídeo promocional impactante de 30 segundos, aproveitando o poder dos "vídeos gerados por IA". Ele requer um estilo visual e de áudio dinâmico e elegante, aproveitando a "personalização completa" com gráficos específicos da marca e uma trilha sonora envolvente, onde a "Geração de narração" da HeyGen transmitirá uma mensagem confiante e profissional.
Prompt de Exemplo 3
Apresente estudos de caso de parceiros bem-sucedidos e vantagens de longo prazo em uma peça de "criação de vídeo" envolvente de 90 segundos, destinada tanto a parceiros atuais quanto potenciais. O estilo visual deve ser diversificado, misturando imagens inspiradoras de banco de dados com imagens personalizadas, tudo ao som de música de fundo edificante e acessível com "Legendas/legendas". Incorpore o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" e "Legendas/legendas" da HeyGen para enriquecer a narrativa e garantir ampla compreensão.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Integração de Parceiros

Simplifique sua integração de parceiros com a criação de vídeos impulsionada por IA. Produza facilmente conteúdo de treinamento consistente, envolvente e escalável para capacitar seus parceiros globais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo sua mensagem de integração. Aproveite a conversão de texto para vídeo da nossa plataforma para transformar instantaneamente seu roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para servir como seu apresentador na tela, garantindo uma presença de marca consistente e profissional.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Integre facilmente o logotipo, as cores e outros controles de marca da sua empresa para garantir que seus vídeos de integração estejam perfeitamente alinhados com sua identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez que seu vídeo de integração de parceiros esteja completo, exporte-o como um arquivo MP4 no formato desejado, pronto para distribuição perfeita aos seus parceiros globais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Comunicações Inspiradoras para Parceiros

.

Gere vídeos motivacionais e introdutórios impactantes para dar as boas-vindas a novos parceiros e instilar uma visão compartilhada, promovendo relacionamentos mais fortes desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de integração de parceiros com IA?

A HeyGen revoluciona os vídeos de integração de parceiros ao utilizar sua tecnologia de gerador de vídeo de IA e avatares de IA realistas. Isso permite uma mensagem consistente e vídeos gerados por IA de qualidade profissional, agilizando efetivamente o processo de treinamento de seus parceiros.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para criar vídeos únicos gerados por IA?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização completa para seus vídeos gerados por IA, incluindo controles de marca para logotipos e cores, diversos modelos de vídeo pré-fabricados e animações. Você também pode integrar sua própria mídia, garantindo que cada vídeo de integração reflita a identidade da sua marca.

A HeyGen suporta vídeos de treinamento multilíngues para parceiros globais?

Sim, a HeyGen permite a criação de vídeos de treinamento multilíngues com geração avançada de narração e legendas automáticas, ideal para comunicar-se efetivamente com parceiros globais. Isso garante uma experiência consistente e acessível em diversas regiões.

A HeyGen pode transformar roteiros de texto em vídeos de integração envolventes?

Absolutamente, a HeyGen capacita os usuários a transformar um simples roteiro de texto em vídeos de integração dinâmicos e envolventes por meio de conversão avançada de texto para vídeo. Essa capacidade, combinada com avatares de IA, simplifica a criação de material de treinamento de alta qualidade de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo