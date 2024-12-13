Gerador de Vídeo de Integração de Parceiros: Acelere o Sucesso
Crie facilmente vídeos de integração consistentes e de alto impacto para todos os parceiros usando avatares de IA inteligentes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para parceiros existentes aprendendo uma nova atualização de sistema, é necessário um vídeo instrucional de 60 segundos, produzido de forma integrada por um "criador de vídeo de integração". Este vídeo apresentará um "avatar de IA" profissional entregando o conteúdo em uma estética visual limpa e clara, complementada por um áudio calmo e informativo. Os "Avatares de IA" e "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen são essenciais para uma entrega precisa e envolvente.
Para cativar parceiros em potencial, é imaginado um vídeo promocional impactante de 30 segundos, aproveitando o poder dos "vídeos gerados por IA". Ele requer um estilo visual e de áudio dinâmico e elegante, aproveitando a "personalização completa" com gráficos específicos da marca e uma trilha sonora envolvente, onde a "Geração de narração" da HeyGen transmitirá uma mensagem confiante e profissional.
Apresente estudos de caso de parceiros bem-sucedidos e vantagens de longo prazo em uma peça de "criação de vídeo" envolvente de 90 segundos, destinada tanto a parceiros atuais quanto potenciais. O estilo visual deve ser diversificado, misturando imagens inspiradoras de banco de dados com imagens personalizadas, tudo ao som de música de fundo edificante e acessível com "Legendas/legendas". Incorpore o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" e "Legendas/legendas" da HeyGen para enriquecer a narrativa e garantir ampla compreensão.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Parceiros.
Melhore o aprendizado e a retenção para novos parceiros ao entregar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos impulsionados por IA, tornando informações complexas acessíveis e envolventes.
Expanda o Treinamento de Parceiros Globais.
Desenvolva e distribua uma gama mais ampla de cursos de integração multilíngues usando avatares de IA e geração de narração, alcançando parceiros de forma eficiente em diferentes regiões.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de integração de parceiros com IA?
A HeyGen revoluciona os vídeos de integração de parceiros ao utilizar sua tecnologia de gerador de vídeo de IA e avatares de IA realistas. Isso permite uma mensagem consistente e vídeos gerados por IA de qualidade profissional, agilizando efetivamente o processo de treinamento de seus parceiros.
Quais opções de personalização a HeyGen oferece para criar vídeos únicos gerados por IA?
A HeyGen oferece amplas opções de personalização completa para seus vídeos gerados por IA, incluindo controles de marca para logotipos e cores, diversos modelos de vídeo pré-fabricados e animações. Você também pode integrar sua própria mídia, garantindo que cada vídeo de integração reflita a identidade da sua marca.
A HeyGen suporta vídeos de treinamento multilíngues para parceiros globais?
Sim, a HeyGen permite a criação de vídeos de treinamento multilíngues com geração avançada de narração e legendas automáticas, ideal para comunicar-se efetivamente com parceiros globais. Isso garante uma experiência consistente e acessível em diversas regiões.
A HeyGen pode transformar roteiros de texto em vídeos de integração envolventes?
Absolutamente, a HeyGen capacita os usuários a transformar um simples roteiro de texto em vídeos de integração dinâmicos e envolventes por meio de conversão avançada de texto para vídeo. Essa capacidade, combinada com avatares de IA, simplifica a criação de material de treinamento de alta qualidade de forma eficiente.