Gerador de Vídeos para Capacitação de Parceiros: Impulsione Treinamento & Vendas

Transforme roteiros em vídeos envolventes de integração de parceiros com geração de voiceover alimentada por IA para comunicação global sem falhas.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos parceiros globais que estão se juntando ao seu programa. Esta peça profissional e informativa deve apresentar um avatar de IA introduzindo os principais benefícios da nossa parceria, utilizando a geração de Voiceover da HeyGen para entregar uma mensagem clara e consistente. O vídeo tem como objetivo iniciar efetivamente a jornada de integração dos parceiros.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo dinâmico de 60 segundos para sua equipe de capacitação de vendas, detalhando um novo recurso do produto. Este vídeo envolvente, criado com a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, deve transmitir profundo conhecimento do produto através de visuais claros e áudio nítido, ainda mais aprimorado por legendas geradas automaticamente para garantir acessibilidade. Seu propósito é equipar rapidamente os parceiros de vendas com atualizações essenciais.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional conciso de 30 segundos voltado para potenciais parceiros, destacando a facilidade de criação de vídeos. Este vídeo rápido e inspirador, usando os ricos Modelos & cenas da HeyGen e suporte a Biblioteca de mídia/estoque diversificada, mostrará como eles podem gerar conteúdo de alta qualidade rapidamente. O objetivo é demonstrar o poder de um gerador de vídeo de IA em simplificar seus esforços de marketing.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo colaborativo de reforço de treinamento de 90 segundos para parceiros existentes. Esta peça orientada para soluções, aproveitando diversos avatares de IA e o redimensionamento & exportação de proporção de aspecto da HeyGen para entrega em múltiplas plataformas, deve incentivar o engajamento contínuo no treinamento de parceiros, abordando desafios comuns e oferecendo soluções práticas. O estilo visual deve ser encorajador e acessível, promovendo um senso de Colaboração em Equipe.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos para Capacitação de Parceiros

Simplifique a criação de vídeos envolventes de treinamento e integração de parceiros com um gerador de vídeo de IA, garantindo que seus parceiros estejam bem preparados para o sucesso.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento ou mensagem de integração. Aproveite o poder do texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar instantaneamente o rascunho inicial do vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Estilo
Aumente o engajamento escolhendo um avatar de IA profissional para apresentar suas informações. Aplique as cores e o logotipo da sua marca para reconhecimento consistente.
3
Step 3
Adicione Voiceovers Envolventes
Refine ainda mais seu vídeo com voiceovers profissionais e de som natural para transmitir sua mensagem claramente. Você também pode adicionar legendas para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de capacitação de parceiros configurando o redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para várias plataformas. Compartilhe facilmente para consumo imediato dos parceiros.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre histórias de sucesso de clientes com vídeos de IA envolventes

.

Aprimore o treinamento de parceiros compartilhando estudos de caso inspiradores usando conteúdo de vídeo de IA imersivo e personalizado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a capacitação de parceiros com vídeo de IA?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de IA, permitindo que equipes de capacitação de vendas criem rapidamente vídeos abrangentes de treinamento e integração de parceiros. Aproveite avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para produzir conteúdo envolvente para parceiros globais de forma eficiente.

A HeyGen pode suportar vídeos de treinamento multilíngues para parceiros globais?

Com certeza. A HeyGen permite a criação de vídeos de treinamento multilíngues, perfeitos para parceiros globais. Com recursos como geração de voiceover e legendas, você pode garantir que o conhecimento profundo do produto seja acessível a todos, promovendo um treinamento abrangente de parceiros.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficiente de criação de vídeos para integração de parceiros?

A HeyGen aumenta significativamente a eficiência na criação de vídeos para integração de parceiros através de sua funcionalidade de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas. Isso permite a produção rápida de vídeos de integração de alta qualidade, garantindo que seus parceiros de vendas estejam rapidamente atualizados.

A HeyGen integra-se com plataformas LMS existentes para treinamento de parceiros?

A HeyGen suporta a criação de conteúdo de treinamento adequado para integração com LMS, aprimorando sua estratégia de capacitação de parceiros. Utilize recursos como controles de branding e colaboração em equipe para desenvolver vídeos de IA totalmente personalizados e consistentes para todos os seus parceiros de vendas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo