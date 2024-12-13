Criador de Vídeos de Parceria com os Pais: Engaje Famílias com IA

Crie conteúdo informativo para pais e engaje famílias gerando vídeos profissionais com geração de Narração.

591/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para pais que desejam entender o novo currículo STEM da escola, apresentado de forma clara, informativa e profissional, com animações de texto dinâmicas. Este conteúdo de "criador de vídeos educacionais" deve fornecer "conteúdo informativo para pais" convertendo um roteiro detalhado em um guia visual abrangente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, complementado por Legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma atualização em vídeo de 45 segundos para pais ocupados, servindo como um rápido "boletim informativo em vídeo" destacando os principais eventos e conquistas escolares futuros. O estilo visual e de áudio deve ser animado, conciso e visualmente atraente, usando música energética, mas não distrativa. Este prompt enfatiza a criação de conteúdo rapidamente usando os Modelos & cenas da HeyGen e aproveitando o suporte da Biblioteca de mídia/estoque para visuais relevantes, garantindo que "modelos fáceis de usar" façam parte do processo de criação.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 60 segundos destinado a pais e membros da comunidade em potencial, inspirando-os a participar de uma casa aberta que apresenta os programas únicos da escola. O vídeo deve ter um estilo visual celebratório e inspirador, apresentando interações positivas entre alunos e famílias. Este prompt de "vídeos de marketing escolar" deve permitir que os usuários "personalizem seu vídeo" utilizando o recurso de redimensionamento & exportação de Proporção da HeyGen para se adequar a várias plataformas de mídia social e garantir a consistência da marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Parceria com os Pais

Crie vídeos envolventes e informativos para comunicação com os pais, fortalecendo parcerias escola-família com ferramentas movidas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nosso recurso de Texto-para-vídeo movido por IA transforma seu texto em conteúdo envolvente, formando a base do seu vídeo de parceria com os pais.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem. Você também pode personalizar cenas para garantir que seu vídeo ressoe com a marca e a mensagem da sua escola.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Incorpore o logotipo e as cores da sua escola usando controles de Branding para manter a consistência e o profissionalismo em seus vídeos de parceria com os pais.
4
Step 4
Finalize e Distribua
Utilize a Geração de Vídeo de ponta a ponta para produzir um vídeo de alta qualidade pronto para seu público. Exporte-o em várias proporções para compartilhar facilmente seu conteúdo informativo para pais em todos os canais de comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Engajamento e a Educação dos Pais

.

Melhore o envolvimento familiar e a compreensão das iniciativas escolares com conteúdo de vídeo dinâmico movido por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educacionais?

A HeyGen é um criador de vídeos educacionais movido por IA que transforma texto em conteúdo de vídeo profissional. Ela utiliza capacidades avançadas de Texto-para-vídeo, juntamente com avatares de IA e geração de Narração natural, para simplificar todo o processo de produção. Com modelos fáceis de usar, a HeyGen torna a criação de conteúdo informativo simples e eficiente.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes para o envolvimento dos pais?

Com certeza. A HeyGen serve como um criador de vídeos de parceria com os pais eficaz, permitindo que as escolas produzam conteúdo informativo de alta qualidade para pais, projetado para Engajar Famílias. Você pode facilmente personalizar seu vídeo com controles de Branding robustos, garantindo que todas as comunicações estejam alinhadas com a identidade da sua escola para uma mensagem consistente e profissional.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalização de vídeos e distribuição mais ampla?

A HeyGen oferece recursos abrangentes de Geração de Vídeo de ponta a ponta, incluindo a capacidade de personalizar totalmente seu vídeo com controles de branding, como logotipos e cores. Ela também oferece legendas automáticas para acessibilidade e facilita a otimização de vídeos para várias plataformas, como redes sociais e boletins informativos em vídeo, garantindo o máximo alcance e impacto.

Como a HeyGen utiliza IA para aprimorar os fluxos de trabalho de produção de vídeo?

A HeyGen aproveita capacidades avançadas movidas por IA para aprimorar e simplificar significativamente a produção de vídeo. Isso inclui a geração de avatares de IA realistas, a conversão de roteiros de Texto-para-vídeo em cenas dinâmicas, a criação de geração de Narração natural e a adição automática de legendas. Esses recursos tornam a criação de vídeos profissionais acessível, eficiente e escalável para qualquer projeto.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo