Imagine criar um vídeo tranquilizador de 90 segundos projetado para guiar suavemente os pais pelo processo de integração em uma nova escola ou programa. Este criador de vídeos de integração para pais utilizará a geração de narração do HeyGen para oferecer uma narração empática, combinada com visuais calorosos e profissionais e música de fundo calmante, garantindo que o conteúdo crucial dos vídeos de integração seja transmitido de forma clara e tranquilizadora para as novas famílias.

