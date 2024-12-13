O HeyGen melhora a experiência de integração ao fornecer conteúdo de vídeo dinâmico e impulsionado por AI, que é mais envolvente do que documentos tradicionais. Esta abordagem moderna ajuda a simplificar a integração de funcionários, garantindo que os novos contratados compreendam as informações de forma eficaz e se sintam mais conectados desde o primeiro dia.