Criador de Vídeos de Mapeamento de Recuperação da Pandemia para Visualizar o Progresso

Visualize facilmente o progresso da recuperação com mapas de vídeo dinâmicos e capacidades inteligentes de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

414/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos voltado para aventureiros e viajantes, usando uma animação animada de mapa de viagem para visualizar sua jornada por destinos recém-reabertos, mantendo um estilo visual aventureiro e pessoal complementado por uma narração em tom de conversa. Gere a narrativa de forma fluida com o recurso de Geração de Narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos para pequenas empresas e comunidades locais, empregando transições dinâmicas dentro de um criador de mapas animados para ilustrar a revitalização econômica regional e o crescimento pós-pandemia, apresentado com um estilo visual limpo e informativo e áudio preciso. Comece a construir rapidamente com os Modelos e cenas prontos para uso do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo educacional de 45 segundos para comunicadores de saúde pública, mostrando rotas e destinos críticos de distribuição de ajuda em mapas de vídeo claros para informar o público sobre iniciativas de saúde e implantação de recursos, entregue com um estilo visual e de áudio autoritário e educacional. Garanta a visualização ideal em todas as plataformas usando a funcionalidade de Redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mapeamento de Recuperação da Pandemia

Crie facilmente mapas animados envolventes para visualizar os esforços de recuperação global, mostrar rotas vitais e comunicar o progresso com conteúdo de vídeo dinâmico.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo de Mapa
Escolha entre uma variedade de modelos prontos para uso em nossa interface amigável para começar a visualizar os esforços de recuperação com uma base sólida.
2
Step 2
Personalize Rotas e Dados
Adicione rotas e destinos específicos ou pontos de interesse para ilustrar marcos e progresso da recuperação com opções de personalização abrangentes.
3
Step 3
Gere Narração e Animações
Gere narrativas envolventes com a geração de Narração e enriqueça seu mapa com animações dinâmicas de mapas 3D para dar vida à sua história.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Recuperação
Exporte seu mapa animado concluído em vários formatos, utilizando o Redimensionamento de proporção e exportações adequados para compartilhar o progresso em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dê Vida a Eventos Históricos com Storytelling em Vídeo Potencializado por IA

.

Anime dados de mapeamento e visualize trajetórias de recuperação para contar histórias envolventes de progresso e desafios.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar mapas animados atraentes para meus projetos?

O HeyGen capacita você a criar mapas animados impressionantes oferecendo modelos prontos para uso e uma interface intuitiva. Visualize facilmente sua jornada e mostre rotas e destinos com mapas de vídeo dinâmicos que cativam seu público.

O HeyGen suporta animações de mapas 3D para um storytelling visual aprimorado?

Sim, o HeyGen permite que você crie animações de mapas 3D envolventes com transições e efeitos dinâmicos. Este recurso permite que você conte uma história visualmente rica, fazendo com que seu conteúdo de vídeo realmente se destaque com uma ótima animação.

O que torna o HeyGen uma ferramenta de mapeamento e criador de vídeos eficaz para diversas necessidades?

O HeyGen integra poderosas capacidades de IA, funcionando como uma ferramenta de mapeamento abrangente e criador de vídeos. Você pode gerar narrações profissionais e converter texto em vídeo a partir de roteiros, simplificando a criação de seus mapas animados com um Agente de Vídeo de IA.

Posso personalizar os vídeos de mapas animados com minha marca específica usando o HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você personalize seus vídeos de mapas animados com seu logotipo e cores da marca. Você também pode utilizar o redimensionamento de proporção e vários formatos de exportação para garantir que seus mapas estejam perfeitamente alinhados com as diretrizes da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo