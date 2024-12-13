O Criador de Vídeos Definitivo para Prontidão Pandêmica

Simplifique a criação de conteúdo para preparação para emergências com AI Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

318/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo de 45 segundos destinado a funcionários, utilizando um estilo visual profissional e limpo com uma narração direta, para educá-los sobre protocolos cruciais de prontidão para pandemias, gerado rapidamente a partir de roteiros de texto existentes usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional envolvente de 60 segundos direcionado a membros da comunidade e estudantes, demonstrando protocolos de saúde pública chave com cenas guiadas visualmente simples e uma narração fácil de entender, garantindo máxima acessibilidade através de legendas geradas automaticamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de comunicação de crise de 15 segundos para notificação pública urgente, empregando um estilo visual impactante e direto com um tom de áudio urgente, transmitindo informações críticas rapidamente ao aproveitar o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para ativos visuais imediatos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Prontidão Pandêmica

Desenvolva rapidamente materiais essenciais de treinamento e comunicação para garantir que sua organização esteja preparada para qualquer emergência.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore seu conteúdo para o "criador de vídeos de prontidão pandêmica". Use o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar automaticamente seu texto em cenas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Selecione um Avatar de AI
Escolha entre uma variedade diversificada de "avatares de AI" para apresentar suas informações críticas de forma profissional, aumentando o impacto dos seus vídeos de preparação para emergências.
3
Step 3
Personalize com Modelos
Aplique "Modelos e cenas" profissionais para estruturar seus vídeos instrucionais de forma eficaz, garantindo que suas mensagens-chave sejam claramente transmitidas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu conteúdo de "treinamento corporativo" e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para gerar vídeos adequados para qualquer plataforma, garantindo ampla distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Protocolos de Saúde

.

Simplifique protocolos complexos de saúde pública e informações médicas em vídeos de fácil compreensão, aprimorando a educação em saúde e a comunicação de crise.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos de aprendizagem e desenvolvimento para treinamento corporativo?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de aprendizagem e desenvolvimento envolventes ao permitir que os usuários convertam roteiros em vídeos profissionais usando avatares de AI e uma variedade de modelos personalizáveis. Isso permite vídeos instrucionais eficientes e conteúdo educacional sem a necessidade de edição de vídeo complexa para iniciativas de treinamento corporativo.

Quais capacidades fazem do HeyGen um criador de vídeos AI líder para criação rápida de conteúdo?

O HeyGen se destaca como um criador de vídeos AI através de sua funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e uma extensa biblioteca de avatares de AI, acelerando significativamente a criação de conteúdo. Os usuários podem gerar narrações rapidamente e adicionar legendas automaticamente, tornando a geração de vídeos de ponta a ponta eficiente para qualquer projeto.

O HeyGen pode ajudar na criação de vídeos eficazes de preparação para emergências e comunicação de crise?

Sim, o HeyGen é ideal para vídeos de preparação para emergências e comunicação de crise, oferecendo recursos como geração de narração e legendas automáticas para garantir que as mensagens sejam claras e acessíveis. Além disso, os controles de branding permitem que as organizações mantenham uma identidade visual consistente em todos os anúncios de saúde pública.

Como os usuários podem personalizar vídeos do HeyGen para atender a requisitos específicos de branding e conteúdo?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que cada vídeo gerado por AI esteja alinhado com a identidade da sua marca. Com uma ampla seleção de modelos e cenas e suporte para uploads de mídia personalizados, a criação de conteúdo é flexível e totalmente personalizável para diversas necessidades de conteúdo educacional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo