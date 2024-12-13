Absolutamente. O software de edição de vídeo do HeyGen permite configurações de exportação versáteis para se adequar a várias plataformas, garantindo que seu conteúdo tenha uma ótima aparência em todos os lugares. Você também pode aplicar controles de branding como logotipos e cores específicas para manter uma aparência profissional consistente em todas as suas produções de aplicativos de vídeo.