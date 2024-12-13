Gerador de Vídeos de Anúncios Pagos para Campanhas de Alta Conversão

Crie anúncios em vídeo envolventes usando modelos de vídeo personalizáveis e avatares AI para uma produção criativa aprimorada.

Para um vídeo curto de 30 segundos, direcione-se a proprietários de pequenas empresas que estão sobrecarregados pela criação tradicional de anúncios, destacando como nosso gerador de vídeo AI simplifica o processo. O estilo visual deve ser brilhante e encorajador, passando de uma mesa desorganizada para um processo de criação digital simplificado, acompanhado por uma narração amigável e motivadora. Enfatize a facilidade de transformar um roteiro simples em um anúncio polido usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, transformando a forma como eles abordam a geração de vídeos de anúncios pagos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma narrativa de criador de anúncios em vídeo de 45 segundos voltada para agências de marketing que buscam aprimorar sua produção criativa e ofertas para clientes. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e elegante, mostrando exemplos de diversos setores e apresentando uma narração confiante e articulada. Ilustre como os avatares AI do HeyGen oferecem uma solução econômica e escalável para gerar conteúdo atraente, posicionando-o como uma ferramenta indispensável para sua estratégia de anúncios em vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo curto de 60 segundos, vibrante e focado no produto, projetado para marcas de e-commerce ansiosas para aumentar as conversões por meio de anúncios visualmente impressionantes. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, destacando várias imagens de produtos e elementos animados, acompanhados por uma trilha sonora energética e envolvente e uma narração clara. Mostre o poder dos vídeos personalizáveis através dos extensos Modelos & cenas do HeyGen, permitindo que as marcas produzam rapidamente anúncios em vídeo únicos que capturam a atenção.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de anúncio de 30 segundos para redes sociais, destinado a gerentes de redes sociais que precisam produzir conteúdo de vídeo curto envolvente e acessível rapidamente. Empregue um estilo visual rápido e impactante com animações de texto proeminentes na tela e uma narração energética e conversacional. Foque no papel crítico do recurso de Legendas/captions do HeyGen em tornar os anúncios em vídeo universalmente compreensíveis, ajudando os gerentes a gerenciar e otimizar efetivamente a saída do gerador de vídeos de anúncios pagos em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncios Pagos

Crie facilmente anúncios em vídeo de alta conversão com AI. Projete conteúdo de vídeo curto atraente que capture a atenção e gere resultados em várias plataformas.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Anúncio
Comece selecionando um modelo de vídeo pré-desenhado que esteja alinhado com os objetivos da sua campanha. Isso permite que você construa rapidamente a estrutura inicial para o seu vídeo de anúncios pagos.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador AI
Escolha entre uma ampla gama de avatares AI para representar sua marca ou mensagem. Personalize sua aparência e entregue seu roteiro com uma voz natural e envolvente.
3
Step 3
Adicione Seus Elementos de Marca
Enriqueça seu vídeo com controles de marca incorporando seu logotipo, cores da marca e visuais únicos. Isso garante que seu vídeo personalizável se destaque e mantenha a consistência da marca.
4
Step 4
Exporte para Campanhas Otimizadas
Finalize sua criação e utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para preparar seu vídeo para várias plataformas. Gere arquivos de alta qualidade prontos para implantação perfeita como anúncios em redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios Dinâmicos de Testemunhos de Clientes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios de vídeo dinâmicos para construir confiança e persuadir novos públicos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a produção criativa para anúncios em vídeo?

O HeyGen simplifica a produção criativa para anúncios em vídeo envolventes ao utilizar seu avançado gerador de vídeo AI. Os usuários podem transformar roteiros em vídeos profissionais usando avatares AI, geração de narração e uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis, garantindo uma criação de conteúdo eficiente. Este processo reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção tradicional de vídeos.

Posso usar atores AI e avatares AI em meus anúncios de redes sociais com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite a criação de anúncios de redes sociais atraentes ao oferecer uma seleção diversificada de atores AI e avatares AI. Você pode escolher entre vários estilos e aparências, personalizando-os para se adequar à mensagem da sua marca e gerar narrações com som natural, fazendo com que seu conteúdo de vídeo curto se destaque.

Quais recursos tornam o HeyGen um gerador de vídeo AI eficaz para conteúdo de vídeo personalizável?

O HeyGen se destaca como um gerador de vídeo AI para conteúdo de vídeo personalizável através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar, extensos modelos de vídeo e controles de marca robustos. Os usuários podem incorporar facilmente seus logotipos e cores, utilizar mídia de estoque e gerar texto-para-vídeo a partir de roteiros, garantindo consistência de marca em todos os seus anúncios em vídeo.

O HeyGen oferece modelos de vídeo para acelerar a otimização de anúncios para vídeos curtos?

Absolutamente, o HeyGen fornece uma rica biblioteca de modelos de vídeo profissionais projetados para acelerar a otimização de anúncios para várias plataformas. Esses modelos, combinados com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e suporte multilíngue, permitem que as empresas criem e adaptem rapidamente anúncios de vídeo curtos de alta qualidade para diversos públicos.

