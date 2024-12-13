Para um vídeo curto de 30 segundos, direcione-se a proprietários de pequenas empresas que estão sobrecarregados pela criação tradicional de anúncios, destacando como nosso gerador de vídeo AI simplifica o processo. O estilo visual deve ser brilhante e encorajador, passando de uma mesa desorganizada para um processo de criação digital simplificado, acompanhado por uma narração amigável e motivadora. Enfatize a facilidade de transformar um roteiro simples em um anúncio polido usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, transformando a forma como eles abordam a geração de vídeos de anúncios pagos.

Gerar Vídeo