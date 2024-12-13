Gerador de Vídeos Conceituais de Anúncios Pagos: Aumente o Desempenho dos Seus Anúncios
Gere criativos de anúncios envolventes mais rapidamente com nosso gerador de anúncios em vídeo com IA, utilizando modelos e cenas versáteis para otimizar seu fluxo de trabalho.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de produto limpo de 45 segundos para criadores de conteúdo e marcas de e-commerce, destacando a facilidade de gerar Criativos de Anúncios atraentes. Visualmente, o vídeo deve ser nítido e focado em demonstrações de produtos, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen, com legendas claras e concisas para explicar os benefícios de criar Vídeos de Produto envolventes que capturam a atenção.
Crie um vídeo autoritário de 60 segundos projetado para profissionais de marketing de desempenho e gerentes de campanha, enfatizando a capacidade de criar anúncios em vídeo vencedores. O estilo visual e de áudio deve ser orientado por dados e profissional, empregando gráficos elegantes na tela para demonstrar como o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen ajuda a otimizar para várias plataformas, apoiado por uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para aprimorar os esforços de otimização de IA.
Gere um vídeo acelerado de 15 segundos para profissionais de marketing de mídia social e startups, ilustrando como novas tendências criativas podem ser aproveitadas rapidamente. O estilo visual deve ser moderno e altamente envolvente, com cores vibrantes e música contemporânea, demonstrando a flexibilidade dos modelos de vídeo do HeyGen e como o conteúdo pode ser produzido facilmente a partir de uma entrada de texto para vídeo para se manter à frente na geração de conceitos de anúncios.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo eficazes e criativos de anúncios usando IA, reduzindo significativamente o tempo e o custo de produção para campanhas.
Gere Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Produza rapidamente anúncios em vídeo cativantes otimizados para plataformas de redes sociais para capturar a atenção do público e aumentar o engajamento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen funciona como um gerador de anúncios em vídeo com IA?
O HeyGen utiliza um "motor criativo alimentado por IA" para transformar roteiros e narrações em "anúncios em vídeo" dinâmicos. Os usuários podem rapidamente produzir "vídeos prontos para anúncios" usando "avatares de IA", "modelos de vídeo" e um "editor de arrastar e soltar", simplificando o processo de "criação de anúncios".
Quais recursos criativos o HeyGen oferece para criar vídeos de produtos atraentes?
O HeyGen oferece avatares de "IA" avançados, "vozes realistas" e capacidades de texto para vídeo, tornando-o ideal para desenvolver "Vídeos de Produto" e "Criativos de Anúncios" envolventes. Você também pode utilizar "ensaios fotográficos virtuais de produtos" e integrar "cores da marca" para garantir "anúncios em vídeo vencedores" que ressoem com seu público.
O HeyGen pode ajudar a gerar variantes diversas de "vídeos conceituais de anúncios pagos" de forma eficiente?
Absolutamente. A plataforma do HeyGen permite que você gere rapidamente múltiplas "variantes de vídeo" a partir de um único "gerador de conceito de anúncio". Isso inclui a incorporação de "animações", "música" e vários elementos de "chamada para ação" para otimizar seus "anúncios em vídeo" para diferentes plataformas e públicos-alvo.
Como o HeyGen pode acelerar a "criação de vídeos" para profissionais de marketing?
O HeyGen capacita "profissionais de marketing" a acelerar a "criação de vídeos" fornecendo um conjunto abrangente de "ferramentas alimentadas por IA", como "modelos de vídeo" pré-construídos, um "editor de arrastar e soltar" fácil de usar e geração instantânea de ativos. Isso facilita a rápida iteração e implantação de "criativos focados em conversão" sem o esforço extensivo de produção tradicional.