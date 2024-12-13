O HeyGen capacita "profissionais de marketing" a acelerar a "criação de vídeos" fornecendo um conjunto abrangente de "ferramentas alimentadas por IA", como "modelos de vídeo" pré-construídos, um "editor de arrastar e soltar" fácil de usar e geração instantânea de ativos. Isso facilita a rápida iteração e implantação de "criativos focados em conversão" sem o esforço extensivo de produção tradicional.