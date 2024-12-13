Gerador de Vídeos Conceituais de Anúncios Pagos: Aumente o Desempenho dos Seus Anúncios

Gere criativos de anúncios envolventes mais rapidamente com nosso gerador de anúncios em vídeo com IA, utilizando modelos e cenas versáteis para otimizar seu fluxo de trabalho.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de produto limpo de 45 segundos para criadores de conteúdo e marcas de e-commerce, destacando a facilidade de gerar Criativos de Anúncios atraentes. Visualmente, o vídeo deve ser nítido e focado em demonstrações de produtos, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen, com legendas claras e concisas para explicar os benefícios de criar Vídeos de Produto envolventes que capturam a atenção.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo autoritário de 60 segundos projetado para profissionais de marketing de desempenho e gerentes de campanha, enfatizando a capacidade de criar anúncios em vídeo vencedores. O estilo visual e de áudio deve ser orientado por dados e profissional, empregando gráficos elegantes na tela para demonstrar como o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen ajuda a otimizar para várias plataformas, apoiado por uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para aprimorar os esforços de otimização de IA.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo acelerado de 15 segundos para profissionais de marketing de mídia social e startups, ilustrando como novas tendências criativas podem ser aproveitadas rapidamente. O estilo visual deve ser moderno e altamente envolvente, com cores vibrantes e música contemporânea, demonstrando a flexibilidade dos modelos de vídeo do HeyGen e como o conteúdo pode ser produzido facilmente a partir de uma entrada de texto para vídeo para se manter à frente na geração de conceitos de anúncios.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Conceituais de Anúncios Pagos

Crie rapidamente anúncios em vídeo pagos de alto desempenho com IA. Gere conceitos diversos, personalize visuais e otimize para máximo impacto em todas as plataformas.

Step 1
Crie Seu Conceito
Comece selecionando de uma biblioteca de **modelos de vídeo** ou insira seu roteiro para gerar visuais iniciais, estabelecendo a base para seu conceito de anúncio.
Step 2
Personalize Seus Visuais
Enriqueça seu anúncio incorporando **avatares de IA** realistas para apresentar sua mensagem ou carregando sua própria mídia para um toque personalizado.
Step 3
Gere Narrações Envolventes
Utilize IA avançada para **geração de narração** e crie áudio com som natural para seu anúncio, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e persuasiva.
Step 4
Refine e Exporte
Finalize seu anúncio aplicando controles de branding como logotipos e cores, depois use **redimensionamento e exportação de proporção de aspecto** para obter seus vídeos prontos para anúncios perfeitamente otimizados para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Anúncios Testemunhais

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios em vídeo poderosos com IA, construindo confiança e credibilidade para seu produto ou serviço.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um gerador de anúncios em vídeo com IA?

O HeyGen utiliza um "motor criativo alimentado por IA" para transformar roteiros e narrações em "anúncios em vídeo" dinâmicos. Os usuários podem rapidamente produzir "vídeos prontos para anúncios" usando "avatares de IA", "modelos de vídeo" e um "editor de arrastar e soltar", simplificando o processo de "criação de anúncios".

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para criar vídeos de produtos atraentes?

O HeyGen oferece avatares de "IA" avançados, "vozes realistas" e capacidades de texto para vídeo, tornando-o ideal para desenvolver "Vídeos de Produto" e "Criativos de Anúncios" envolventes. Você também pode utilizar "ensaios fotográficos virtuais de produtos" e integrar "cores da marca" para garantir "anúncios em vídeo vencedores" que ressoem com seu público.

O HeyGen pode ajudar a gerar variantes diversas de "vídeos conceituais de anúncios pagos" de forma eficiente?

Absolutamente. A plataforma do HeyGen permite que você gere rapidamente múltiplas "variantes de vídeo" a partir de um único "gerador de conceito de anúncio". Isso inclui a incorporação de "animações", "música" e vários elementos de "chamada para ação" para otimizar seus "anúncios em vídeo" para diferentes plataformas e públicos-alvo.

Como o HeyGen pode acelerar a "criação de vídeos" para profissionais de marketing?

O HeyGen capacita "profissionais de marketing" a acelerar a "criação de vídeos" fornecendo um conjunto abrangente de "ferramentas alimentadas por IA", como "modelos de vídeo" pré-construídos, um "editor de arrastar e soltar" fácil de usar e geração instantânea de ativos. Isso facilita a rápida iteração e implantação de "criativos focados em conversão" sem o esforço extensivo de produção tradicional.

