Imagine um pequeno empresário precisando de um vídeo rápido de 45 segundos para apresentar seu novo serviço. Ele criará um vídeo explicativo animado, envolvente e moderno usando os diversos modelos e cenas do HeyGen, com uma narração amigável e animada e visuais coloridos para atrair potenciais clientes navegando online.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um profissional de marketing quer criar um vídeo explicativo convincente de 60 segundos para o lançamento de um novo produto. O vídeo adotará um estilo corporativo profissional e limpo, com cortes dinâmicos e uma narração autoritária gerada diretamente na plataforma, direcionada a um público B2B interessado em soluções inovadoras.
Prompt de Exemplo 2
Para criadores de conteúdo e entusiastas de tecnologia, imagine um vídeo elegante de 30 segundos demonstrando uma ferramenta avançada de criação de vídeo com tecnologia AI. Este vídeo futurista e envolvente apresenta avatares AI realistas apresentando os principais benefícios, em um cenário de gráficos vibrantes e acelerados, com uma trilha sonora eletrônica envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Departamentos de RH e líderes de equipe podem facilmente criar um vídeo de 60 segundos para comunicação interna, detalhando novas políticas da empresa ou informações de integração. Este vídeo caloroso e conversacional apresentará visuais claros, um orador envolvente e legendas geradas automaticamente para garantir acessibilidade a todos os funcionários.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Geral

Crie vídeos de visão geral envolventes com facilidade usando ferramentas com tecnologia AI. Transforme rapidamente ideias em conteúdo profissional, simplificando seu processo de produção de vídeo.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione de nossa coleção diversificada de modelos profissionais para começar rapidamente a construir seu vídeo de visão geral.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Cole seu roteiro de texto e veja-o ser transformado em conteúdo de vídeo dinâmico, completo com vozes sintetizadas.
3
Step 3
Selecione um Avatar AI
Escolha entre uma variedade de avatares AI para apresentar seu vídeo de visão geral, dando vida ao seu conteúdo com movimentos naturais.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo de visão geral final e exporte-o no formato de proporção desejado, pronto para compartilhar em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Produza Visões Gerais de Anúncios de Alto Impacto

Gere anúncios de vídeo curtos e envolventes que servem como visões gerais eficazes de produtos/serviços, impulsionando o desempenho e as taxas de conversão das campanhas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos animados envolventes?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos animados profissionais sem esforço. Com nossa extensa biblioteca de modelos e avatares AI realistas, você pode dar vida à sua narrativa de vídeo rapidamente, perfeito para marketing ou comunicação interna.

O HeyGen suporta personalização de marca para meus estilos de vídeo corporativo?

Com certeza, o HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca para manter estilos de vídeo corporativo consistentes. Você também pode utilizar nossa biblioteca de mídia e animações para personalizar ainda mais sua criação de vídeo profissional.

Que tipo de conteúdo de vídeo posso criar com as ferramentas AI do HeyGen?

A plataforma de criação de vídeos com tecnologia AI do HeyGen permite que você produza uma ampla gama de conteúdos, desde vídeos explicativos envolventes até vídeos de treinamento informativos. Você pode gerar narrações com som natural diretamente do seu roteiro, agilizando seu processo de criação de vídeo.

O HeyGen pode ajudar a otimizar meus vídeos para várias plataformas e acessibilidade?

Sim, o HeyGen garante que seu conteúdo de vídeo esteja pronto para distribuição diversificada. Nossa plataforma suporta redimensionamento de proporção para várias contas de mídia social e fornece geração automática de legendas, aumentando a acessibilidade e o alcance para suas exportações de vídeo em MP4.

