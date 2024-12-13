Gerador de Vídeos de Prospecção: Crie Vídeos Personalizados de IA

Transforme suas apresentações de vendas com avatares de IA impressionantes e gere conteúdo envolvente de prospecção em vídeo.

Desenvolva um vídeo de 90 segundos para gerentes de TI e equipes de Operações de Vendas, demonstrando como as "Integrações de CRM" do HeyGen simplificam a criação de conteúdo do "gerador de vídeos de prospecção". O vídeo deve ter um estilo visual profissional e instrutivo com uma narração autoritativa de IA, mostrando automações de vídeo perfeitas através do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 60 segundos direcionado a profissionais de vendas B2B e estrategistas de marketing, destacando o poder dos "vídeos personalizados de IA" para "prospecção em vídeo". O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, apresentando um "gerador de avatar de IA" profissional que utiliza "avatares de IA" e é facilmente adaptável para várias plataformas usando "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto".
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um tutorial técnico de 2 minutos para especialistas em treinamento e desenvolvimento, explicando os recursos avançados de um "gerador de vídeo de IA" para criar conteúdo de base de conhecimento interno. O estilo visual e de áudio deve ser claro, detalhado e instrutivo, enfatizando a precisão da "Geração de narração" e a inclusão de "Legendas" para apoiar a acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e equipes de vendas ocupadas, demonstrando a rápida criação de conteúdo para "apresentações de vendas" com mínima "edição de vídeo" necessária. Utilize um estilo visual vibrante com "Modelos e cenas" envolventes, impulsionado por uma "Geração de narração" confiante a partir do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Prospecção

Crie mensagens de vídeo personalizadas e envolventes para prospecção de vendas e marketing em minutos, aumentando o engajamento e promovendo melhores conexões com seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Crie seu vídeo simplesmente digitando ou colando seu roteiro. O gerador de texto para vídeo com IA se preparará para transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA ou personalize o seu próprio. O gerador de avatar de IA permite que você combine perfeitamente sua marca e mensagem, tornando sua prospecção verdadeiramente personalizada.
3
Step 3
Adicione Seus Elementos de Marca
Adicione o logotipo da sua empresa, cores da marca e fundos personalizados usando controles de branding para garantir que seu vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca, entregando vídeos personalizados de IA profissionais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Prospecção
Exporte seu vídeo de prospecção finalizado em vários formatos e proporções de aspecto. Compartilhe-o diretamente em suas apresentações de vendas, e-mails de prospecção ou nas redes sociais para maximizar seu alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento nas Redes Sociais

.

Crie rapidamente vídeos e clipes cativantes para redes sociais, expandindo seu alcance e engajando prospects de forma eficaz online.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma texto em vídeo de forma fácil. Ele utiliza avatares de IA realistas e geração diversificada de narrações para simplificar a criação de conteúdo, tornando-se um poderoso gerador de texto para vídeo com IA.

O HeyGen pode integrar-se com ferramentas de vendas existentes para prospecção personalizada?

Sim, o HeyGen suporta integrações de CRM e automações de vídeo, tornando-se um eficaz gerador de vídeos de prospecção. Isso permite que os usuários criem vídeos personalizados de IA e escalem suas prospecções em vídeo e apresentações de vendas de forma eficiente.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para comunicação global?

HeyGen oferece recursos avançados como Clonagem de Voz de IA e capacidades de tradutor de vídeo de IA. Isso permite uma sincronização labial perfeita e gera legendas localizadas, garantindo que seus vídeos de marketing ressoem com um público global.

Como posso manter a consistência da marca usando a plataforma de vídeo do HeyGen?

HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores, juntamente com modelos versáteis e ferramentas de edição de vídeo. Isso garante que seus vídeos de marketing e conteúdo de mídia social reflitam consistentemente a identidade da sua marca.

