Criador de Vídeos para Sistemas de Alcance: Aumente o Engajamento Agora

Transforme roteiros em mensagens de vídeo envolventes com Texto-para-vídeo a partir de roteiro, impulsionando taxas de resposta mais altas em suas campanhas de alcance.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para equipes de vendas e criadores de conteúdo, empregando uma estética profissional e tecnológica com uma narração clara e autoritária. O conceito central é ilustrar o poder de um criador de vídeos com IA, mostrando a integração perfeita de avatares de IA dentro de um modelo de vídeo selecionado, simplificando a criação de conteúdos atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo informativo de 60 segundos para educadores e especialistas em comunicação, adotando uma apresentação visual limpa e acessível e um estilo de áudio amigável e encorajador. Este prompt foca na criação acessível de vídeos, destacando a utilidade da geração de Narração do HeyGen, garantindo que as mensagens sejam universalmente compreendidas, apoiadas ainda por Legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos para agências de marketing e profissionais de RH, caracterizado por um design moderno e visualmente atraente e uma trilha sonora animada. O vídeo deve enfatizar como o HeyGen funciona como uma plataforma eficaz de alcance de vídeo, permitindo opções rápidas de personalização através de seus diversos Modelos e cenas para várias estratégias de comunicação.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona Seu Sistema de Alcance de Vídeo

Crie vídeos impactantes e personalizados para suas campanhas de alcance e aumente o engajamento de vendas com a plataforma intuitiva de IA do HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Roteirizado
Comece inserindo seu roteiro de texto diretamente. A capacidade avançada de Texto-para-vídeo do HeyGen transforma suas palavras em um vídeo dinâmico, formando a base do seu alcance personalizado.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aprimore o toque humano da sua mensagem escolhendo entre uma variedade de avatares de IA. Seu avatar selecionado entregará seu roteiro, adicionando um rosto profissional e envolvente aos seus vídeos personalizados.
3
Step 3
Personalize Voz e Visuais
Personalize ainda mais seu vídeo selecionando entre várias opções de voz usando a geração de Narração e integre os elementos específicos da sua marca para uma mensagem consistente e memorável. Esta etapa garante o máximo de opções de personalização.
4
Step 4
Exporte e Integre para Alcance
Finalize seu vídeo e exporte-o facilmente no formato desejado. Prepare seu conteúdo personalizado para integração perfeita com sua integração de CRM existente ou outras plataformas de alcance de vídeo, pronto para seu engajamento de vendas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criar Vídeos de Alcance de Alto Impacto

Desenvolva conteúdo de vídeo de alto desempenho de forma eficiente com IA, aprimorando sua mensagem de alcance e taxas de conversão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos personalizados?

O HeyGen simplifica a **criação de vídeos** transformando **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** com avatares de **IA** realistas e geração automática de **Narração**. Isso permite a produção sem esforço de **vídeos personalizados** adaptados para diversas necessidades de comunicação.

Que tipo de opções de personalização o HeyGen oferece para alcance de vídeo?

O HeyGen oferece robustas **opções de personalização** para suas **campanhas de alcance de vídeo** através de sua ampla gama de **avatares de IA** e modelos personalizáveis. Os usuários podem adaptar o conteúdo com variáveis dinâmicas para criar verdadeiros **vídeos personalizados** em escala, aumentando o engajamento.

Como o HeyGen garante consistência de marca e acessibilidade na criação de vídeos?

O HeyGen garante consistência de marca através de **modelos de vídeo** personalizáveis e controles de branding dedicados para logotipos e cores. Além disso, apoia a acessibilidade gerando automaticamente **Legendas** para toda a **criação de vídeo**, tornando o conteúdo inclusivo e envolvente para um público mais amplo.

Quais são as principais vantagens de usar o HeyGen como um criador de vídeos com IA para diversas aplicações?

Como um líder em **criadores de vídeos com IA**, o HeyGen simplifica a **criação de vídeos** permitindo que os usuários gerem rapidamente conteúdo de alta qualidade para vendas, marketing e aprendizado. Ele aproveita o **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** e a avançada **geração de Narração** para otimizar todo o processo de produção, oferecendo vantagens significativas em eficiência e escala.

