Como um líder em **criadores de vídeos com IA**, o HeyGen simplifica a **criação de vídeos** permitindo que os usuários gerem rapidamente conteúdo de alta qualidade para vendas, marketing e aprendizado. Ele aproveita o **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** e a avançada **geração de Narração** para otimizar todo o processo de produção, oferecendo vantagens significativas em eficiência e escala.