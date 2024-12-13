Criador de Vídeos de Aprendizado de Alcance: Crie Conteúdo Envolvente

Produza vídeos de treinamento e conteúdo educacional atraentes em minutos usando avatares de IA para oferecer experiências de aprendizado dinâmicas e personalizadas.

330/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma demonstração profissional e limpa de 60 segundos para profissionais de RH ou de marketing encarregados de criar vídeos de treinamento impactantes. Este vídeo deve destacar como transformar roteiros longos em conteúdo polido usando texto-para-vídeo a partir de roteiro, aproveitando modelos sofisticados e cenas para construir um módulo de treinamento abrangente na plataforma de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para alcance em redes sociais para criadores de conteúdo, enfatizando a narrativa visual vibrante. O vídeo deve passar rapidamente por clipes de suporte de biblioteca de mídia/estoque atraentes, demonstrando como usar redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para otimizar conteúdo de vídeo envolvente para várias plataformas, cativando instantaneamente um público mais amplo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 50 segundos para designers instrucionais ou especialistas no assunto que precisam criar uma explicação de criador de vídeo de aprendizado de alcance. Este vídeo apresentará gráficos limpos e uma voz confiante de IA, demonstrando como texto-para-vídeo a partir de roteiro pode gerar explicações claras com legendas essenciais, garantindo máxima compreensão para qualquer aprendiz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Aprendizado de Alcance

Simplifique a criação de vídeos de aprendizado e alcance impactantes com nossa plataforma de vídeo de IA intuitiva. Transforme texto em conteúdo educacional profissional de forma rápida e eficiente.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece inserindo ou colando seu roteiro de conteúdo educacional. Nossa capacidade de texto-para-vídeo o preparará automaticamente para a geração de vídeo, economizando seu tempo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para representar sua mensagem e conectar-se com seu público. Isso dá vida aos seus materiais de aprendizado.
3
Step 3
Adicione Voz e Visuais
Enriqueça seu vídeo com geração de narração poderosa em mais de 140 idiomas e integre visuais atraentes de nossa biblioteca de mídia ou seus uploads para criar conteúdo de vídeo envolvente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alcance
Finalize seu projeto aplicando os últimos retoques, como controles de marca, e então exporte facilmente seu vídeo de alta qualidade para distribuição perfeita e aprendizado de alcance impactante.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique o Alcance com Redes Sociais

.

Crie facilmente vídeos cativantes para redes sociais para ampliar seu alcance e conectar-se com públicos-alvo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode potencializar meu processo criativo de criação de vídeos?

O HeyGen potencializa a criação criativa de vídeos oferecendo um conjunto de ferramentas, incluindo avatares de IA personalizáveis e uma rica biblioteca de modelos. Isso permite que os usuários tragam suas ideias de narrativa visual à vida facilmente, sem precisar de habilidades complexas de edição de vídeo.

Que tipos de conteúdo de vídeo envolvente posso produzir usando o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir conteúdo de vídeo diversificado e envolvente, transformando texto em vídeos atraentes com narrações de IA e avatares de IA realistas. Isso é perfeito para redes sociais, conteúdo educacional ou qualquer necessidade de narrativa visual.

Como o HeyGen simplifica o processo de transformar texto em vídeo?

O HeyGen simplifica a criação de texto-para-vídeo permitindo que você insira roteiros e gere vídeos instantaneamente com avatares de IA realistas e narrações de IA naturais. Este processo simplificado torna a criação de vídeos acessível e eficiente para todos.

O HeyGen pode ajudar na narrativa visual para diversas necessidades empresariais?

Absolutamente, o HeyGen ajuda na narrativa visual impactante para diversas necessidades empresariais, desde integração e RH até marketing. Utilize modelos personalizáveis e controles de marca para manter uma identidade de marca consistente em todo o seu conteúdo de vídeo envolvente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo