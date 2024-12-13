Gerador de Vídeo Outbound: Impulsione Leads com Personalização de IA

Gere vídeos personalizados em escala usando avatares de IA para prospecção de vídeo eficaz e geração de leads.

Imagine criar um vídeo personalizado de 30 segundos, atraente e projetado para profissionais de vendas que visam novos leads. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e envolvente, com uma narração clara e articulada, mostrando como avatares de IA podem entregar mensagens sob medida que aumentam significativamente os esforços de geração de leads para qualquer gerador de vídeo outbound.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos especificamente para representantes de desenvolvimento de negócios focados em prospecção de vídeo eficaz. Utilize um estilo visual e de áudio amigável, aprimorado com legendas proeminentes para garantir acessibilidade e retenção da mensagem, demonstrando como um alcance de vídeo conciso pode revolucionar o contato inicial com o cliente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, ilustrando a simplicidade de usar um gerador de vídeo outbound. O estilo visual e de áudio deve ser conciso e direto, aproveitando Modelos e cenas personalizáveis para criar rapidamente conteúdo de alto impacto sem edição extensa, simplificando a criação geral de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de apresentação moderno e limpo de 30 segundos para gerentes de produto e profissionais de marketing B2B, destacando o poder dos geradores de vídeo de IA. O estilo visual e de áudio profissional enfatizará a facilidade da produção de vídeos personalizados através da geração avançada de Narração, comunicando efetivamente características complexas de produtos ou benefícios de serviços.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Outbound

Crie vídeos profissionais e personalizados sem esforço para potencializar suas campanhas outbound e conectar-se efetivamente com prospects, transformando seus esforços de prospecção de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Personalizado
Comece escrevendo sua mensagem única. Nossa funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro permite que você converta suas palavras em diálogo falado sem esforço, formando o núcleo do seu vídeo personalizado.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Estilo
Dê vida à sua mensagem. Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA e selecione um modelo profissional para melhor representar sua marca e mensagem.
3
Step 3
Aplique Branding e Gere
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de Branding. Em seguida, inicie o processo de geração, aproveitando o vídeo gerativo de IA para produzir conteúdo de alta qualidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe para Alcance
Finalize seu vídeo com formatação precisa usando redimensionamento e exportação de proporções. Seu vídeo pronto para envio é então perfeitamente otimizado para suas campanhas de alcance de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Sucesso do Cliente e Depoimentos

Crie depoimentos em vídeo impactantes e histórias de sucesso de clientes para construir confiança, fornecer prova social e aprimorar suas vendas e prospecção outbound.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus esforços de prospecção de vídeo?

O HeyGen capacita você a criar mensagens de vídeo envolventes e personalizadas para alcance outbound. Utilize avatares de IA e geração de texto para vídeo para produzir conteúdo de alta qualidade em escala, aumentando significativamente suas estratégias de geração de leads e alcance de vídeo.

Que tipo de geradores de vídeo de IA o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece avançados geradores de vídeo de IA que transformam roteiros em vídeos polidos usando avatares de IA inteligentes. Esta capacidade de texto para vídeo simplifica a criação de vídeos, permitindo que você produza conteúdo profissional sem software complexo de edição de vídeo de IA.

Posso criar conteúdo de vídeo personalizado com o HeyGen?

Sim, o HeyGen é especializado na criação de conteúdo de vídeo personalizado por IA, permitindo que você adapte mensagens para espectadores individuais. Incorpore o logotipo e as cores da sua marca através de controles de branding robustos para garantir que cada vídeo personalizado esteja alinhado com sua identidade.

O HeyGen suporta diferentes proporções de vídeo para exportação?

O HeyGen suporta totalmente o redimensionamento e exportação de proporções, garantindo que seus vídeos de IA sejam otimizados para várias plataformas e dispositivos. Essa flexibilidade simplifica a distribuição de conteúdo e agiliza seu fluxo de trabalho de vídeo.

