A HeyGen facilita um processo de geração de vídeo de ponta a ponta, do roteiro à exportação final, ideal para eventos urgentes de interrupção. Utilize a extensa biblioteca de mídia, incorpore gravações de tela e redimensione vídeos com ajuste de proporção para garantir que sua mensagem seja perfeitamente adaptada para várias plataformas de streaming de vídeo e redes sociais.