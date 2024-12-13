A plataforma de texto para vídeo da HeyGen torna simples atualizar e adaptar seus programas de treinamento de segurança sempre que os padrões da OSHA ou diretrizes de prevenção de riscos mudarem. Você pode rapidamente editar roteiros e regenerar conteúdo com o avatar de IA escolhido, garantindo que seus "Vídeos OSHA" estejam sempre atualizados e em conformidade.