O HeyGen é um criador de vídeos de conformidade com a OSHA eficiente devido aos seus poderosos recursos técnicos, incluindo uma vasta biblioteca de modelos e cenas e controles de marca flexíveis. Essas ferramentas permitem que você produza rapidamente vídeos de segurança no local de trabalho de alta qualidade que aderem às diretrizes e protocolos de segurança específicos da sua empresa.