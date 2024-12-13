Seu Criador de Vídeos de Conformidade OSHA para Treinamento Fácil

Aumente o conhecimento sobre segurança e simplifique o treinamento com nosso recurso intuitivo de Texto-para-vídeo a partir do roteiro, tornando a conformidade simples.

Crie um vídeo instrucional de 1 minuto destinado a novos contratados, demonstrando os procedimentos adequados de bloqueio/etiquetagem. O estilo visual deve ser limpo e diagramático, utilizando um avatar de IA para explicar cada etapa claramente. Uma narração profissional e calma, gerada via geração de Voz do HeyGen, explicará as nuances dos protocolos de segurança, complementada por Texto-para-vídeo na tela para os principais pontos sobre vídeos de segurança no local de trabalho.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de aprendizado baseado em cenários de 90 segundos para supervisores, apresentando um risco comum no local de trabalho e pedindo que identifiquem a resposta correta de treinamento em conformidade com a OSHA. O estilo visual e de áudio deve ser realista e envolvente, aproveitando os Modelos e cenas pré-construídos do HeyGen para uma configuração rápida. Inclua legendas em vários idiomas para apoiar uma força de trabalho diversificada, garantindo que todos os líderes de equipe possam entender efetivamente o desafio de segurança apresentado e melhorar a retenção de conhecimento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a gerentes de segurança, ilustrando como rapidamente um criador de vídeos de IA como o HeyGen pode gerar atualizações urgentes de segurança. O estilo visual deve ser acelerado e informativo, incorporando visuais relevantes da biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para destacar avisos de perigo específicos. A narração será conduzida por Texto-para-vídeo a partir do roteiro, demonstrando a eficiência de atualizar informações para um criador de vídeos de conformidade com a OSHA.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 1 minuto e 30 segundos de "O que fazer e o que não fazer" direcionado a todos os funcionários, focando na segurança geral no local de trabalho e melhorando a retenção de conhecimento. O estilo visual deve ser direto e fácil de seguir, usando avatares de IA do HeyGen para demonstrar claramente ações conformes e não conformes dentro de um contexto de treinamento personalizado da OSHA. Este vídeo deve ser otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, garantindo alcance e eficácia máximos em diferentes tipos de exibição.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conformidade OSHA

Gere rapidamente vídeos de treinamento em conformidade com a OSHA profissionais e envolventes usando IA, garantindo que sua força de trabalho permaneça segura e informada com o mínimo de esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Cole ou digite seu conteúdo de treinamento em conformidade com a OSHA diretamente em nossa plataforma. Aproveite o poder do Texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter seu texto em um vídeo dinâmico, garantindo comunicação clara dos protocolos de segurança.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Melhore seus vídeos de segurança no local de trabalho com apresentadores profissionais e narrações realistas que envolvem seu público.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Utilize os controles de Branding para integrar o logotipo e as cores da sua empresa para personalizar seu vídeo. Adicione facilmente mídia relevante de nossa biblioteca ou faça upload do seu próprio material, tornando seu treinamento personalizado em conformidade com a OSHA visualmente impactante.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Conformidade
Finalize seus vídeos de treinamento em segurança selecionando a proporção de aspecto e qualidade desejadas. Use nosso recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para gerar seu arquivo de vídeo completo, pronto para distribuição em suas plataformas LMS ou canais internos.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça a Educação em Saúde e Segurança no Trabalho

Desmistifique regulamentos e procedimentos complexos de saúde e segurança no trabalho, melhorando a compreensão e a adesão às diretrizes da OSHA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento em conformidade com a OSHA?

O HeyGen atua como um criador de vídeos de IA intuitivo, transformando texto em vídeo a partir do roteiro em vídeos profissionais de treinamento em conformidade com a OSHA. Nossos avatares de IA personalizáveis narram claramente protocolos de segurança complexos, reduzindo drasticamente o tempo e os recursos necessários para vídeos de segurança no local de trabalho.

O HeyGen oferece suporte multilíngue para necessidades diversas de treinamento em conformidade com a OSHA?

Sim, o HeyGen oferece suporte multilíngue robusto, permitindo que você crie vídeos de treinamento personalizados em conformidade com a OSHA para uma força de trabalho global ou diversificada. Este recurso melhora significativamente a retenção de conhecimento dos protocolos de segurança em diferentes grupos linguísticos, garantindo maior conformidade e acessibilidade.

Quais recursos técnicos tornam o HeyGen um criador de vídeos de conformidade com a OSHA eficiente?

O HeyGen é um criador de vídeos de conformidade com a OSHA eficiente devido aos seus poderosos recursos técnicos, incluindo uma vasta biblioteca de modelos e cenas e controles de marca flexíveis. Essas ferramentas permitem que você produza rapidamente vídeos de segurança no local de trabalho de alta qualidade que aderem às diretrizes e protocolos de segurança específicos da sua empresa.

Os avatares de IA do HeyGen podem ser personalizados para cenários específicos de treinamento em segurança?

Sim, os avatares de IA do HeyGen oferecem amplas opções de personalização, desde a aparência até a voz, para combinar perfeitamente com seus vídeos de treinamento em segurança específicos. Essa capacidade apoia o aprendizado baseado em cenários envolventes e melhora a relação e a eficácia do seu treinamento em conformidade com a OSHA.

