A HeyGen melhora significativamente a comunicação com o paciente ao transformar explicações complexas de planejamento de tratamento em apresentações de agentes de vídeo de IA fáceis de entender. Nossa plataforma permite a geração rápida de vídeo de ponta a ponta, capacitando ortodontistas a criar simulações virtuais envolventes e recursos visuais que aumentam a compreensão e adesão do paciente sem a necessidade de habilidades extensas de produção de vídeo.