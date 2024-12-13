Criador de Visitas Guiadas para Experiências Virtuais Envolventes

Desenhe tours virtuais cativantes e aumente o engajamento com experiências interativas, aproveitando os poderosos Templates e cenas do HeyGen para criação rápida.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos direcionado a corretores de imóveis, mostrando como um criador de visitas guiadas simplifica a apresentação de propriedades com um poderoso software de tour 3D. O estilo visual deve ser moderno e profissional, com transições suaves entre os cômodos, complementado por uma narração animada e informativa gerada usando a geração de voz do HeyGen, com um avatar de IA guiando o tour virtual.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 90 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, como hotéis boutique ou locais para eventos, destacando como o software de tour virtual pode criar uma experiência interativa incomparável. Visualmente, o vídeo precisa ser envolvente e dinâmico, enfatizando pontos de acesso clicáveis e opções de personalização, apoiado por uma narrativa amigável e convidativa entregue via recurso de texto para vídeo do HeyGen, com legendas claras.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de 2 minutos para profissionais de marketing digital e agências, ilustrando o poder de um criador de visitas guiadas com recursos SEO Friendly e Análises integradas. O estilo visual deve ser elegante e orientado por dados, demonstrando incorporação perfeita e relatórios detalhados, tudo transmitido por uma narração autoritária usando os templates e cenas do HeyGen para um visual profissional e redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 45 segundos para novos negócios e usuários DIY, mostrando a facilidade de criar tours virtuais usando templates pré-desenhados e uma interface intuitiva de arrastar e soltar. A apresentação visual deve ser amigável e passo a passo, demonstrando configuração rápida e compatibilidade com VR Ready. Uma narração entusiástica, acompanhada por visuais envolventes da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, com um avatar de IA demonstrando o processo simples, inspirará uma adoção rápida.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar uma Visita Guiada

Desenhe vídeos de visitas guiadas envolventes e informativos para orientar seu público de forma eficaz, aproveitando a criação de vídeo com tecnologia de IA.

1
Step 1
Selecione Seu Cenário ou Cena Virtual
Comece escolhendo entre diversos templates e cenas para estabelecer o ambiente virtual para sua visita guiada. Isso define o palco para sua experiência guiada. (templates)
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo com Avatares de IA
Integre seu roteiro e deixe os avatares de IA narrarem a visita guiada, conduzindo os espectadores por áreas ou etapas chave para uma experiência interativa. (experiência interativa)
3
Step 3
Personalize Visuais e Branding
Adapte a aparência da sua visita guiada com controles de branding, incluindo logotipos e cores, para uma apresentação coesa e profissional. (Custom Branding)
4
Step 4
Exporte e Incorpore Sua Visita Guiada
Finalize seu vídeo de visita guiada e exporte no formato de proporção desejado. Você pode então incorporar em qualquer site para compartilhar facilmente sua orientação. (incorporar em qualquer site)

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique o Alcance das Visitas Guiadas

Gere rapidamente vídeos e clipes atraentes para redes sociais a partir de suas visitas guiadas para maximizar a exposição e atrair mais visitantes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de uma visita guiada?

O HeyGen capacita os usuários a gerar rapidamente vídeos profissionais de visitas guiadas usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Sua interface intuitiva de arrastar e soltar e seus templates extensos fazem dele uma ferramenta poderosa para criar conteúdo de tour virtual envolvente.

Os vídeos de tour virtual do HeyGen podem ser integrados e otimizados para visibilidade online?

Sim, o HeyGen garante que seus vídeos promocionais de tour virtual sejam SEO Friendly e possam ser incorporados facilmente em qualquer site usando um código de incorporação simples. As capacidades de redimensionamento de proporção da plataforma garantem que seu conteúdo de vídeo seja Otimizado para Todos os Dispositivos, oferecendo uma experiência interativa consistente.

Quais opções de branding e personalização estão disponíveis para as visitas guiadas criadas pelo HeyGen?

O HeyGen oferece controles abrangentes de Custom Branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e outros elementos para manter uma identidade de marca consistente. Essa flexibilidade garante que suas visitas guiadas e tours virtuais reflitam verdadeiramente seu estilo único.

O HeyGen oferece ferramentas para aumentar o engajamento e rastrear o desempenho do conteúdo de tour virtual?

Absolutamente. O HeyGen permite a criação de elementos de vídeo interativos que melhoram a comunicação com o cliente, tornando seu conteúdo de tour virtual mais envolvente. Enquanto o HeyGen foca na geração de vídeos, o conteúdo que ele produz pode ser integrado em plataformas que oferecem ferramentas de captura de leads e Análises para rastreamento abrangente.

