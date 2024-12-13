Crie um vídeo vibrante de 60 segundos para orientar novos contratados em uma startup de tecnologia, destacando a cultura da empresa e os primeiros passos. O estilo visual deve ser moderno e energético, com fundos animados e transições elegantes, complementado por uma trilha sonora animada e inspiradora e uma narração amigável. Utilize os 'Templates & scenes' da HeyGen para rapidamente construir uma sequência de introdução envolvente que capture a atenção e o entusiasmo desde o primeiro segundo para esses vídeos de integração.

