Criador de Vídeos de Orientação: Crie Integrações e Treinamentos Envolventes

Simplifique a orientação de seus funcionários com vídeos profissionais, aproveitando nosso poderoso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo vibrante de 60 segundos para orientar novos contratados em uma startup de tecnologia, destacando a cultura da empresa e os primeiros passos. O estilo visual deve ser moderno e energético, com fundos animados e transições elegantes, complementado por uma trilha sonora animada e inspiradora e uma narração amigável. Utilize os 'Templates & scenes' da HeyGen para rapidamente construir uma sequência de introdução envolvente que capture a atenção e o entusiasmo desde o primeiro segundo para esses vídeos de integração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos para comunicações internas de equipes remotas, delineando uma nova atualização de política da empresa. O estilo visual deve ser profissional e minimalista, com um tom claro, autoritário, mas acessível na narração. Incorpore os 'AI avatars' da HeyGen para transmitir a mensagem, garantindo uma presença consistente e envolvente do apresentador sem a necessidade de filmagem ao vivo, fazendo com que essa produção de vídeo AI pareça atual e polida.
Desenhe um vídeo explicativo de 90 segundos para funcionários aprendendo um novo software de gerenciamento de projetos, focando em um recurso específico. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, combinando gravações de tela com gráficos animados para destacar etapas-chave, acompanhado por uma narração clara e passo a passo. Aproveite o recurso 'Text-to-video from script' da HeyGen para gerar eficientemente o conteúdo do vídeo diretamente de um roteiro detalhado, garantindo precisão e consistência nos vídeos de treinamento.
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos promovendo uma nova iniciativa de compartilhamento de conhecimento interno entre equipes interdepartamentais. O estilo visual deve ser rápido e inspirador, utilizando cortes rápidos de imagens diversas e infográficos, com uma trilha sonora de fundo motivadora e uma narração concisa e motivadora. Melhore a narrativa visual usando extensivamente a 'Media library/stock support' da HeyGen para acessar visuais e filmagens de alta qualidade que ressoem com temas colaborativos e inovadores, tornando este um poderoso ativo criativo em qualquer plataforma de criação de vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Orientação

Crie facilmente vídeos de orientação envolventes e informativos para novos funcionários ou processos, garantindo uma experiência de integração consistente e profissional.

Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha entre uma variedade de templates profissionais ou selecione um avatar AI para começar rapidamente a construir seu vídeo de orientação.
Step 2
Gere Seu Roteiro
Insira seu conteúdo de orientação e aproveite a funcionalidade de texto para vídeo para gerar narrações com som natural para seu vídeo.
Step 3
Personalize Seus Visuais
Aprimore seu vídeo utilizando controles de branding para adicionar o logotipo e as cores da sua empresa, garantindo consistência de marca em todo o vídeo.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de orientação selecionando a proporção desejada para exportação, tornando-o pronto para várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Mensagens de Boas-Vindas Impactantes

Motivar novos funcionários transmitindo efetivamente os valores e a missão da empresa, criando uma primeira impressão positiva.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos para equipes criativas?

A HeyGen é um gerador de vídeos AI intuitivo que simplifica todo o processo de criação de vídeos. Nossa plataforma utiliza avatares AI e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para ajudá-lo a produzir vídeos de qualidade profissional e apresentações animadas envolventes sem esforço.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para branding e conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos de treinamento e integração. Você pode aplicar controles de branding, incluindo logotipos e cores, e acessar uma rica biblioteca de mídia para criar histórias visuais únicas, garantindo que seu conteúdo de vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca.

A HeyGen pode converter roteiros em vídeos profissionais com narrações de forma eficiente?

Absolutamente. A HeyGen se destaca como um gerador de vídeos AI, permitindo que você transforme roteiros em vídeos completos com geração de narração de alta qualidade e capacidades de texto para fala. Este processo simplificado torna a HeyGen um criador de vídeos inestimável para produção rápida de conteúdo.

A HeyGen inclui personagens animados e uma biblioteca de mídia abrangente?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla seleção de avatares AI e uma biblioteca de mídia abrangente para aprimorar seus vídeos. Esses ativos criativos são perfeitos para produzir vídeos explicativos dinâmicos e apresentações envolventes.

