Gerador de Vídeo de Guia de Orientação para Integração de Funcionários Sem Complicações

Simplifique a integração de novos funcionários com vídeos de orientação profissional. Nossa plataforma usa texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar guias envolventes rapidamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos demonstrando a eficiência de criar um gerador de vídeo de guia de orientação. Busque um estilo visual limpo, profissional e energético, com texto claro na tela e uma narração concisa e articulada. Mostre como um vídeo de orientação abrangente pode ser criado sem esforço usando os diversos Modelos e cenas da HeyGen e sua funcionalidade intuitiva de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, enfatizando a economia de tempo e recursos para gerentes de RH e coordenadores de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos voltado para fundadores de empresas e equipes de marketing, ilustrando como reforçar a identidade da marca para equipes remotas através de conteúdo de orientação personalizado. O vídeo deve ter um estilo visual elegante e com a marca, incorporando cores e logotipos da empresa, acompanhado por uma narração confiante e autoritária e música contemporânea. Aproveite o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais de alta qualidade e seu recurso de Legendas/legendas para garantir acessibilidade e mensagens consistentes em diversos ambientes remotos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 40 segundos para candidatos a emprego em potencial e comunicações internas, mostrando de forma vibrante a cultura corporativa única da empresa. Empregue um estilo visual lúdico e energético, trazendo a cultura à vida com avatares de IA expressivos realizando cenários de trabalho relacionáveis, com música de fundo animada. Utilize a robusta geração de narração da HeyGen para articular os valores fundamentais e o espírito de equipe, tornando o ethos da empresa palpável e envolvente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Guia de Orientação

Crie vídeos de orientação envolventes para novos funcionários usando IA, simplificando seu processo de integração com conteúdo profissional e personalizado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de orientação. Nossa plataforma converte automaticamente seu texto em um vídeo dinâmico usando a tecnologia "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", garantindo que sua mensagem seja clara e consistente para todos os novos contratados.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar sua empresa. Esses apresentadores virtuais transmitem sua mensagem de forma profissional, tornando seu vídeo de integração envolvente e relacionável para novos funcionários.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Personalize seu guia de orientação com a identidade da sua marca. Utilize nossos "Controles de branding (logotipo, cores)" para incorporar os elementos visuais da sua empresa, garantindo uma aparência coesa e profissional em todo o seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de orientação esteja completo, facilmente "Exporte" no formato e proporção desejados. Entregue um "vídeo de treinamento" de alta qualidade que garante uma experiência consistente e acolhedora para cada novo membro da equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Informações Complexas para Novos Contratados

Descomplique políticas e procedimentos complexos da empresa em formatos de vídeo claros e digeríveis, melhorando a compreensão para novos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração únicos e envolventes que reflitam a identidade da minha marca?

A HeyGen oferece um poderoso criador de vídeos de integração com amplas opções de personalização. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo, integrar as cores e o logotipo da sua marca e até mesmo utilizar personagens animados para produzir guias de orientação visualmente atraentes que realmente representem a identidade da sua empresa.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para gerar vídeos de guia de orientação profissional de forma eficiente?

A HeyGen se destaca como um avançado gerador de vídeos de IA, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos com avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade. Isso agiliza a criação de vídeos de treinamento envolventes, tornando o processo rápido e acessível para todos.

Posso personalizar o conteúdo e a aparência dos meus vídeos de orientação e treinamento dentro da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece recursos robustos de personalização, incluindo um editor de vídeo versátil, funcionalidade de arrastar e soltar e suporte para sua própria mídia. Você pode personalizar todos os aspectos, desde texto e visuais até legendas e branding, garantindo que seus vídeos de orientação correspondam perfeitamente às suas necessidades específicas.

A HeyGen é adequada para criar vídeos de orientação para novos funcionários e equipes remotas?

Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos de orientação ideal para receber novos funcionários e informar equipes remotas. Com sua interface intuitiva e recursos de IA, você pode rapidamente produzir vídeos de treinamento consistentes e de alta qualidade que garantem uma experiência de integração tranquila para todos, independentemente de sua localização.

